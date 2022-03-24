«Совкомбанк» станет участником госпрограммы поддержки трудоустройства безработных

Фото: sovcombank.ru

«Совкомбанк» присоединится к программе государственной поддержки бизнеса, стимулирующей трудоустройство безработных граждан. Программа, утвержденная Правительством РФ, действует в России с 2021 года. Ее главная цель – помочь найти новые вакансии людям, зарегистрированным в службе занятости, и поддержать предприятия, предоставившие гражданам рабочие места.

В «Совкомбанке» сегодня работают около 23 тысяч человек, отделения банка открыты в 78 регионах России. Только с конца февраля кредитная организация приняла в свой коллектив более 300 новых сотрудников. В то же время еще более тысяч рабочих мест остаются вакантными: это позиции в самом банке, а также в компаниях группы по разным направляем бизнеса, в том числе в розничном и в корпоративном бизнесе, в сфере IT и в других областях. Участие в государственной программе поможет «Совкомбанку» закрыть наиболее востребованные вакансии и даст шанс людям, зарегистрированным на бирже труда, получить новую работу.

Кроме стабильной заработной платы «Совкомбанк» гарантирует своим сотрудникам привлекательный социальный пакет. В него входят различные льготные программы, в том числе добровольное медицинское страхование, льготные программы ипотеки и автокредитования, возможность рефинансирования кредитов и специальные условия по всем видам страхования. Работникам банка частично компенсируются затраты на образовательные программы (в том числе на обучение английскому языку), оплата занятий фитнесом и даже расходы на отдых.

В рейтинге лучших российских работодателей, составленном сервисом HeadHunter в 2021 году, «Совкомбанк» занимает седьмое место. Кроме того, в 2022 году аналитический центр «БизнесДром» повысил банку рейтинг привлекательности работодателя до уровня А.hr - «очень высокий уровень привлекательности». Еще одну почетную позицию завоевала компания «Совкомбанк Технологии» (входит в группу «Совкомбанка). Компания признана одним из трех лучших IT-работодателей России 2021 года по версии сервиса Хабр Карьера (российский карьерный сервис для IT-специалистов).