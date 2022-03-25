Новые условия льготной ипотеки: какое жилье реально купить, что будет с ценами

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

С 1 апреля льготная ипотека на новостройки будет выдаваться на новых условиях. Ставка по ней поднимется с нынешних 7% до 12%. Зато увеличится максимальная сумма кредита, которую можно взять: с нынешних 3 миллионов до 12 миллионов в Москве, Питере и их областях и до 6 миллионов в других регионах. Это те же «потолки», что действуют для семейной ипотеке.

По семейной, дальневосточной и сельской ипотеке условия останутся прежними (см. «Справку «КП»).

Эти предложения поддержал президент Владимир Путин. За неделю должны быть подготовлены необходимые поправки в законы. А мы попробуем разобраться, что по сути меняется для покупателей квартир и рынка жилья.

МНОГО ИЛИ МАЛО

12% годовых — это, конечно, значительно лучше, чем 21-23%, под которые сейчас реально взять ипотеку на рыночных условиях. Но гораздо хуже 8-9%, под которые еще с год назад ипотечный кредит было реально взять без всяких льгот. Фактически мы вернулись к условиям господдержки 2015-2016 года, когда льготная ипотека выдавалась именно под 12% годовых (до 8 млн для столиц с областями, 3 млн для остальных).

С тех пор реалии, правда, существенно изменились. Мы не только узнали про то, что ставки по ипотеке бывают ниже 10%, но и выросла стоимость жилья. И некоторые потенциальные покупатели квартир сейчас вздыхают: спасибо, конечно, что для Москвы, Московской области, Питера и области лимит кредита подняли до 12 млн. Но 12 млн для Москвы — это очень скромная однушка, причем еще и не в каждом районе ее по такой цене найдешь.

-Напомню, что программа льготной ипотеки предполагает еще и первоначальный взнос (не меньше 15% от стоимости квартиры — Ред.). С учетом первоначального взноса миллиона в два и льготного кредита в 12 млн в Москве однушку или студию в новостройке можно купить ну не рядом с Кремлем, конечно, но даже в пределах Третьего транспортного кольца или рядом с ним - вполне, - подсчитывает по просьбе «КП» завкафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов рынка недвижимости Финансового университета Александр Цыганов. - Ближе ко МКАД — можно купить и двушку. Не говоря уж о Новой Москве и Подмосковье. Не получится купить многокомнатную квартиру. Но если мы говорим о массовом и наиболее востребованном жилье, то новый «потолок» льготного кредита вполне вписывается в рынок. Я думаю, в Москве желающих воспользоваться 12 миллионами под 12% будет достаточно для того, чтобы рынок новостроек не встал.

По словам эксперта, в регионах для городов -миллионников 6 млн плюс первоначальный взнос — это однушки-двушки. Для городов с населением до 500 тысяч — двушки и может быть, даже трешки.

Эксперт также предполагает, что будут развиваться корпоративные программы. Это когда предприятие, допустим, само или с помощью банка-партнера одалживает очень нужному сотруднику деньги на первоначальный взнос на достаточно выгодных условиях.

ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Программу льготной ипотеки ряд аналитиков считают «виновной» в перегреве спроса на жилье в крупнейших городах и резком росте цен, который мы наблюдали последние два года.

-Увеличение льготной ставки до 12% - это не заградительная история, это лучше, чем если бы ипотеку перестали брать вообще, что наверное, могло бы привести к коллапсу на рынке новостроек. Но спрос, в сравнении с тем что мы наблюдали, когда ипотека была доступна под 6-7%, конечно, упадет, - спрогнозировал в эфире Радио «Комсомольская правда» (RadioKP.ru) вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. - Увеличение ставок по ипотеке и продолжение снижения доходов населения в любом случае приведет к тому, что цены начнут снижаться. Наверное, это может произойти с летнего периода, если какие-то дополнительные инструменты поддержки со стороны правительства не будут предприняты.

Программу льготной ипотеки ряд аналитиков считают «виновной» в перегреве спроса на жилье в крупнейших городах и резком росте цен, который мы наблюдали последние два года. Фото: Иван МАКЕЕВ

СПРАВКА «КП»

Какие условия теперь будут у ипотечных льготных программ

-Льготная ипотека на новостройки

(действует для всех россиян, желающих купить жилье именно у застройщиков)

До 1 апреля условия прежние: ставка — не выше 7% годовых, первоначальный взнос 15%, максимальный размер кредита — 3 млн для всех регионов

С 1 апреля по 1 июля 2022 года (срок окончания программы не переносили): ставка — не выше 12% годовых, первоначальный взнос 15%, максимальный размер кредита — 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

-Семейная ипотека

(для семей, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или последующие дети)

Ставка — до 6% годовых, первоначальный взнос — от 15%, максимальный размер кредита — 12 млн руб. для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, 6 млн рублей — для остальных регионов.

Действует до 31 декабря 2023 года.

-Дальневосточная ипотека

(на покупку квартиры или дома на территории Дальневосточного федерального округа)

Ставка — не более 2% годовых, первоначальный взнос — от 15%, максимальный размер кредита — 6 млн руб.

Действует до 31 декабря 2024 года.

-Сельская ипотека

(на покупку или строительство жилья с удобствами в сельской местности)

Ставка — не более 3% годовых, первоначальный взнос — от 10%, максимальный размер кредита в Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе и регионах Дальневосточного федерального округа - 5 млн руб., в остальных регионах — 3 млн руб. (Московская обл. из программы исключена).