Дмитрий Песков прокомментировал увольнение Чубайса

Пресс-секретарь ответил на вопросы политического обозревателя KP.RU Александра Гамова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- ... Дмитрий Сергеевич, а уже известно, как Владимир Владимирович отреагировать на увольнение Анатолия Чубайса? - с таким вопросом журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в четверг, 24 марта.

- Нет, неизвестно, - последовал ответ. - Да вряд ли он как-то… (отреагировал.) Ну, уволился и уволился.

Он же (Чубайс. - А.Г.) все-таки, не забывайте, он же не был, ну, что называется, регулярным сотрудником. Он же был на общественных началах. Он же не был непосредственно… (в Администрации президента)

- То есть, он зарплату не получал в Администрации президента?

- Нет.

- И еще, извините, такой технический вопрос. Как он увольнялся? Сам принес заявление? По электронке прислал? Фельдсвязью? Или помощник прислал?

- Это я не знаю. Это особой роли в этом… (не играет)

- И еще не могу не спросить. На имя Антона Вайно или на имя Владимира Путина заявление?

- Те, кто назначается Указом президента, пишут на имя Путина.

- Значит, на имя Владимира Владимировича. Ну, и, может, ваша версия? Как вы думаете, почему он так быстро уволился и быстро улетел в Турцию?

- Слушайте, я, честно говоря, я не понимаю, почему мы столько времени этому уделяем?

Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это достаточно большой и живой механизм.

- Ну, может, потому что это Чубайс. Поэтому...

Отвечая на вопрос других журналистов - известно ли в Кремле о том, что Чубайс якобы уволился «из-за несогласия с проведением спецоперации на Украине», Песков сказал:

- Нет, не известно.