Вооруженные Силы России организовали комендантскую службу и обеспечили надежную безопасность движения воинских колонн на территории Киевской области.

Вооруженные Силы России организовали комендантскую службу и обеспечили надежную безопасность движения воинских колонн на территории Киевской области.

Через каждые пять километров на дорогах оборудованы блокпосты, где военнослужащие ведут круглосуточное дежурство. Они проверяют автотранспорт граждан, выявляют диверсантов, которые могут перевозить оружие и боеприпасы.

- Проверки на дорогах проводятся с целью не допустить передвижений Вооруженных националистов, продолжающих нападать на мирных граждан, - сообщили в Минобороны России.

Напомним, начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев ранее заявил, что украинские националисты стали использовать специальные машины для перевозки почты и скорые для вывоза материальных ценностей в сторону западных границ Украины.

Также военнослужащими военных комендатур и полиции обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.

- Наряду с физическим уничтожением населения в Чернигове, Сумах и Запорожье командиры националистических батальонов устроили массовый грабеж жилых домов, государственных и частных организаций, - отметил Мизинцев.

Также военнослужащими военных комендатур и полиции обеспечивают безопасность доставки гуманитарных грузов и эвакуации беженцев.

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