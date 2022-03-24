«Только в исключительных случаях»: Мишустин рассказал, как будут идти проверки бизнеса

Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний в России от плановых проверок на три года. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Михаил Мишустин подписал постановление об освобождении IT-компаний от плановых проверок на три года. Об этом премьер сообщил на заседании правительства в четверг.

Мишустин также напомнил, что уже две недели действует мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса. Мораторий распространяется на все компании, а не только на малый и средний бизнес, как это было во время пандемии. Исключение составляют лишь те предприятия, чья работа связана с риском для жизни. Действовать запрет на проверки будет до конца года.

- Компаниям сейчас нужно перенастраивать многие производственные процессы и сохранять штат сотрудников. Не надо усугублять ситуацию и рисковать их доверием, - сказал Мишустин.

Он отметил, что проверки должны проводиться только в «исключительных случаях», и эта тема для бизнеса очень чувствительна. Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Григоренко взять этот вопрос на личный контроль.

Премьер также рассказал, что правительство решило ввести гранты для поддержки молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет. На создание своего дела они могут получить от государства от 100 до 500 тысяч рублей.

- И до 1 млн рублей, если ведут деятельность в Арктической зоне, - сказал Мишустин.

Раньше такая возможность была только у предприятий, которые занимаются социальными проектами. По словам Мишустина, в этом году на гранты молодым предпринимателям выделят свыше 2 млрд. руб.

- Государственная поддержка станет хорошим подспорьем для их реализации и будущих успехов, - уверен премьер.

Мишустин также напомнил, что с 31 марта заработает программа кешбэка на покупку путевок в детские лагеря. Отправить ребенка в детский лагерь с кешбэком можно будет с 1 мая и на протяжении всего лета. Выбрать путевку можно на сайте мирпутешествий.рф. Как пояснил Мишустин, программу специально запускают заранее, чтобы у родителей было время определиться, в какой лагерь отправить ребенка.

В этом году на программу детского кешбэка выделят 7,5 млрд рублей, в прошлом году для запуска акции было выделено 5 млрд рублей. Родители смогут вернуть 50% стоимости с каждой приобретенной путевки (но не более 20 тысяч рублей). В правительстве ожидают, что программой воспользуются не менее 450 тысяч детей. Это на 50 тысяч детей больше, чем в прошлом году.