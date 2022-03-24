В Госдуме утвердят глав депутатских групп по взаимодействую с парламентами ДНР и ЛНР

На встрече с журналистами крупнейших российских СМИ, включая и kp.ru, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о развитии межпарламентских контактов с народными республиками Донбасса. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

На встрече с журналистами крупнейших российских СМИ, включая и kp.ru, Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о развитии межпарламентских контактов с народными республиками Донбасса:

— На ближайшем заседании Совета Госдумы примем решение о назначении Дмитрия Саблина руководителем депутатской группы по связям с парламентом ДНР, а Виктора Водолацкого — с парламентом ЛНР, — отметил спикер.

По его словам, выстраивание отношений с народными республиками, чью независимость Россия признала 21 февраля 2022 года, будет «продолжено на системной основе».

— Ждем наших коллег-парламентариев [из ЛДНР] в Госдуме. Будем выходить на конкретные решения, — сказал Володин.

Напомним, сейчас Дмитрий Саблин занимает должность зам. председателя Комитета Государственной Думы по обороне, а Виктор Водолацкий — первого зам. председателя Комитета по делам СНГ.

Ожидается, что заседание Совета Госдумы, где предполагается одобрение этих назначений, состоится в ближайшее время.