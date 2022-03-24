Минобороны показало награждение российских военнослужащих в Киевской области

Вручение государственных наград происходило в торжественной обстановке прямо на боевых позициях

На кадрах видео безымянное поле в Киевской области. Вокруг боевые позиции. До Киева - 30 километров. Именно тут решили собрать со всей Украины отличившихся в ходе проведения специальной военной операции российских военнослужащих, чтобы наградить их боевыми наградами.

Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Александр Чайко прилетел на боевом вертолете на это поле чтобы вручить их лично отличившимся бойцам, а потом поставить офицерам новые боевые задачи.

Военнослужащим вручили ордена Мужества и медали «За отвагу».

- Один из награжденных военнослужащих - старший лейтенант Александр П. уничтожил при боестолкновении с колонной бронетехники ВСУ танк, три БМП и один бронетранспортер противника. Офицер является продолжателем династии военных в третьем поколении. Здесь, на передовой, произошла встреча отца и сына военной династии семьи П. Отец офицера Сергей П. тоже является участником специальной военной операции ВС РФ на территории Украины, - сообщают подробности в Минобороны России.

Герои делятся с журналистами личным: «Получается, что третье поколение у нас защитников Отечества, - рассказывает старший лейтенант Александр П. – И деды наши тоже где-то здесь в войну воевали, - продолжает его отец. На вопрос «Как же так вышло, что вы вдвоем здесь оказались?», отвечают просто – «Мы оба – офицеры. Так и вышло…».

В шеренге разведчики, артиллеристы, водители, наводчики.

- Работа нашего расчета доведена практически до автоматизма, поэтому мы всегда точно поражаем цели: бронетехнику, позиции и живую силу противника, - рассказал награжденный медалью «За отвагу» наводчик минометного расчета Никита Р.

- Как командующий горжусь своими подчиненными, - сказал командующий войсками ВВО. – Все подразделения в боевой обстановке действуют правильно. Я уверен в вас, уверен, что мы успешно завершим эту операцию, - подчеркнул генерал-полковник Александр Чайко.

Он лично поблагодарил каждого награжденного военнослужащего за мужество, стойкость и высокий профессионализм, проявленные в ходе боевых действий.

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