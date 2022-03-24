Путин с Шойгу обсудил спецоперацию

В четверг Владимир Путин провел совещание с Совбезом. Фото: REUTERS

В четверг Владимир Путин провел совещание с Совбезом. Ключевые детали разговора Кремль решил не раскрывать, но в общих чертах все же известно, что обсуждал российский президент.

Министр обороны Сергей Шойгу доложил, как идет военная операция на Украине, как мирным жителям доставляется гуманитарная помощь. Глава армии рассказал про обеспечение безопасности и восстановление жизненно важной инфраструктуры.

«Затрагивалась также антисанкционная тематика. Кроме того, состоялся обмен мнениями по текущей макроэкономической ситуации в стране», - уточнили в Кремле.

Путин «выразил сожаление» из-за того, что Киев затягивает мирные переговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в тот же день объяснил журналистам, почему Шойгу давно не участвовал в публичных мероприятиях.

- У министра обороны в данный момент много забот, сейчас не время для медийной активности. Это вполне понятно, - заявил представитель Кремля.

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