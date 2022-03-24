Геннадий Зюганов - о спецоперации на Украине, сопротивлении фашизма, отставке Чубайса и... возрождении справедливости

Геннадий Зюганов в студии Радио "Комсомольская правда". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среду, 23 марта, в 20.00 мск в эфире Радио «КП» (97,2 FM) прозвучал очередной выпуск программы «Партийная среда» - с участием председателя Компартии России Геннадия Зюганова. Разговор получился острый и интересный, о чем могут судить и посетители нашего сайта...

«Болит душа об Украине...»

Е. Афонина:

- ...Обсуждаем самые главные события, которые произошли за эту неделю. Обсуждаем вместе с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым. Здравствуйте.

Г. Зюганов:

- Здравствуйте. Рад новой встрече в это лихое и суровое время.

Е. Афонина:

- И политический обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов, я – Елена Афонина в студии. Как только выпадает возможность начать обсуждение самой важной сейчас темы, мы задаем вопросы Геннадию Андреевичу, он на наши вопросы отвечает.

А. Гамов:

- Всем привет. Товарищ генеральный секретарь, прежде всего, конечно же, хотелось бы поговорить о том, что у всех нас болит душа за то, что происходит сейчас и на юго-востоке Украины, в целом в том регионе. Как вы оцениваете? Завтра – 24 марта, как раз ровно месяц исполнится с того момента, когда в пять утра началась спецоперация военная по освобождению Донбасса борющегося. Как вы оцениваете этот месяц? Как вы оцениваете мужество наших воинов?

Г. Зюганов:

- Спецоперация началась в день рождения легендарного флотоводца Федора Ушакова. Это весьма символично. Ушаков 46 лет прослужил на флоте, командовал Черноморским флотом. Провел 40 боев – не потерял ни одного корабля. Ни один его матрос не оказался в плену. Самого бог берег, ни одной царапины. Он был самым выдающимся. Не случайно его провозгласили святым. Это знаково, что операция началась в день. По сути дела, действительно, месяц.

А. Гамов:

- И об этом президент говорил 18-го числа.

Г. Зюганов:

- Я думаю, он сказал случайно… не случайно началась. Видимо, такое провидение было. Уже можно подвести первые и исключительно важные, вместе с тем поучительные, грозные итоги. Итог первый – все поняли, что речь идет не о войне, а о завершении войны. Восемь лет шла война на Донбассе. Запад и американцы не замечали. Фашисты и бандеровцы свирепствовали. И мы уже подошли к той черте, когда надо было принимать решение. Дальше было абсолютно нетерпимо. К слову сказать, решение было принято единогласно и Федеральным собранием, и Советом Безопасности.

Второй урок – все увидели, что речь идет о борьбе не просто с бандами, а речь идет о борьбе с нацизмом и фашизмом, который проявился в полной мере во всей общественной жизни Украины, которая сама попала в лапы фашистов, и сам украинский народ больше всего страдает от этих мерзавцев.

Работа российского спецназа в одном из сел на Украине. Фото: Александр КОЦ

Третий вывод связан с тем, что это операция освободительная. Следовательно, нельзя вести ее как военную операцию. Потому что военная операция – там вон были войска окружены, залетели бы, отмолотили, и на этом бы все закончилось. А приходится вычищать, скальпелем вырезать эту коросту нацизма. Приглашая всех граждан способствовать этой операции. Все украинцы, подлинные русские, заинтересованы в том, чтобы избавиться от этого нашествия. А американцы и натовцы, по сути дела, выступают в роли главных провокаторов. За эти месяцы вместо того, чтобы позволить Зеленскому сказать: слушай, ну дай команду, давайте вместе закончим эту драку, пусть выйдут по гуманитарным коридорам, сядем и подпишем определенные соглашения, - они его водят за ручку и все делают для затягивания этого конфликта и снаряжения этих фашистов новым оружием, в том числе и для борьбы с вертолетами, самолетами и так далее.

И еще один вывод – это кадры. Чтобы проводить такого рода операции, надо отмобилизовать все ресурсы и кадры. По крайней мере, должен быть единый штаб, который руководит операцией. Единая общая воля для достижения целей. И необходима согласованная работа всех структур и подразделений, чтобы оказать помощь тем, кто попал в сложные условия. Посмотрите, тот же Мариуполь, там в ближайшие два-три дня зачистят от фашистов. Но город пострадал, люди пострадали. Нужна помощь.

Сегодня мои товарищи и друзья во главе с Тайсаевым, он Герой Донбасса, секретарь ЦК, депутат, и Александром Ющенко, нашим пресс-секретарем, делегация отбыла туда. Мы отправили 94 конвоя. Мы помогаем и поддерживаем наших детей. Мы приняли сейчас целую группу делегаций одновременно детских организаций. В Подмосковье отдыхают. Сегодня я встречался с губернатором Орловщины Клычковым, у которого почти тысяча человек сейчас отдыхали. В Ульяновске наш губернатор Русских тоже принимает. С Коноваловым, нашим главой Хакасии, беседовали, отправили туда и гостинцы, и посылки.

Но сейчас надо переводить в плоскость, начинается посевная. Необходима помощь, необходима поддержка, необходимо гарантировать всем, кто трудится на земле, а Украина может прокормить сейчас с огорода, поддержать и семенами, и доступной солянкой, и горючим. Короче говоря, люди там должны почувствовать, что пришли освободители, которые пришли помогать и поддерживать.

Я считаю, что военная операция идет по плану. А с точки зрения гуманитарной и товарищеской надо усилить поддержку и помощь, прекрасно памятуя о том, что мы все сделаем, чтобы восстановить порванные связи. Кстати, почти пятьсот лучших предприятий работали с нами в кооперации. Когда говорят: вот, вы приедете, будете кормить Донбасс, - это чепуха. Донбасс сам прокормит кого хочешь. Классные кадры, великолепные заводы, умеют делать все на свете. Если мы дружно и как следует поможем, то они восстановятся быстрее других и все сделают, чтобы Донецкая и Луганская республики, Мариуполь были образцом, в том числе и для Украины, как можно мирно жить, дружить и уверенно, успешно развиваться и достойно смотреть вперед.

«Соседние страны хотят разделить Украину на колонии»

Е. Афонина:

- Нам пишут из Башкортостана: «Почему не закрыты границы России для выезда бывших и действующих чиновников нашей страны, если среди них пруд пруди иноагентов?» Из Татарстана: «Объясните украинцам на переговорах, что если Зеленский не сдаст Украину, то соседние страны разделят ее на колонии. За что бьются люди? За то, чтобы быть колонией?» «Геннадий Андреевич, вы сейчас за интернационализм?» - спрашивают из Москвы.

Г. Зюганов:

- Что значит – закрыть границы? У нас с той же Украиной граница 2,5 тысячи километров. Ее просто так не закроешь. И нет в этом необходимости. Ее Ельцин с этой камарильей, с этими ворами, мерзавцами и пьяницами проводил по телу нашей родной советской земли беспардонно. Этой границы никогда не было. Она проведена от Пскова через Белгород, Ростов и почти до Алма-Аты. Эта граница искусственно придумана при дележке власти. И абсолютно преступный характер носит.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А. Гамов:

- Слово «мерзавцы» я бы вырезал из эфира.

Г. Зюганов:

- Недавно исполнилась годовщина союзного референдума. 77 % граждан СССР проголосовали за право жить в единой советской стране. Все нынешние беды растут оттуда. Границу закрыть сегодня крайне сложно. Да и в этом нет необходимости.

Что касается – побежали. Ну, как всегда, с тонущего корабля прежде всего бегут крысы. А что касается ситуации в самой Украине, она оказалась в плену у нацистов-бандеровцев. И то, что оттуда люди бегут на запад и восток, мне абсолютно понятно. Потому что Зеленский ничего не гарантирует. Он сам превратился в кровавого клоуна, который под диктовку американцев затягивает все это жуткое безобразие, которое они там натворили.

Но меня больше всего потрясло, что они уже готовы были тянуться к ядерному оружию, уже готовы ракеты делать. И тридцать биологических станций по границей нашей разместили. Только для того, чтобы выращивать там всяких микробов и всякий ужас и распространять их и на территории Украины, и на нашей, чтобы вымарывать, чтобы вымирало все славянское братство. Это вообще не просто позор, а преступление.

Кстати, Дума только что приняла специальное решение, будет расследование этой проблемы. Мы трижды принимались расследовать. Когда была война в Чечне, Говорухин возглавлял расследование парламентское. Потом авария на Саяно-Шушенской ГЭС. И вот эта геополитическая катастрофа, будем расследовать.

Что касается Зеленского и разделяют страну на колонии, она давно стала колонией. Как только там нацисты захватили власть, Нуланд печенье раздавала.

Е. Афонина:

- Геннадий Андреевич, не ответили про Зеленского.

Г. Зюганов:

- Я закончу. Очень важный вопрос, насчет колоний. Вся трагедия в том, что Украину превратили в колонию, американцы осознанно сделали это. Посадили на ее тело нацистский режим. Бандеровщина – это самый злобный пес был у эсэсовцев, который расправлялся с русскими, поляками, белорусами, евреями. Это самое злобное явление, которое было когда бы то ни было в Европе. Так вот, пришли освободители, пришли заканчивать войну. Пришли, чтобы спасти Украину от этого несчастья. У нее был огромный потенциал умели делать всё – самолеты, ракеты, корабли, моторы, прекрасная земля, трудолюбивый, умный народ. Всех опустили под американскую диктовку. Посмотрите, кто сидел, все руководители. У Ющенко жена – ЦРУшница. Порошенко – это барыга, который торговал страной, сейчас миллиарды вывез и ходит там с автоматом. А Зеленский – это вообще кровавая игрушка оказалась. Это жутко и опасно, страна просто оказалась в плену. Надо спасать и помогать. Им самим надо опомниться. Потому что сейчас с удовольствием, поляки уже на Львовщину рот раскрыли. Вот завтра будет большой саммит, поляки внесли предложение ввести, по сути дела, оккупационные свои войска на Западную Украину, так называемый миротворческий контингент. По сути дела, лезут в войну, пытаясь защитить нацистов, бандеровцев.

Европе стыдно, особенно немцам, голосовать за эту политику. Нацисты прежде всего выкормили Бандеру и Шухевича. Польский суд приговорил Бандеру к пожизненному заключению как бандита невиданных масштабов. Они все это собрали, вскормили и сейчас вооружают налево и направо. Одновременно всё сделали, чтобы Украина не имела современные виды вооружения. А когда открыли рот, давайте ракеты, делайте ядерное оружие, то все вздрогнули и испугались. А мы-то не можем этого допустить. Это вообще полное безобразие, если под Харьковом появятся ракетные системы. До Москвы – 4 минуты. У нас вся стратегия на первые ядерные удары и ответы рассчитаны на 5-минутные и дальше. У нас нет времени даже посчитать и рассчитать толком траекторию.

Поэтому надо все сделать, чтобы Украина была освобождена. Во-вторых, все сделать, чтобы мы укрепили связи. И дальше вопрос об интернационализме. Я интернационалист, у меня супруга с Украины, мои три брата похоронены на Украине, двое работали у Кучмы на ракетном заводе. Я учился и работал вместе с великолепными украинскими парнями. Трое в разведке служили вместе со мной в Германии. Да и наша страна – это сплошной интернационал. Русские собрали под свои знамена 190 народов и народностей, не разрушив ни одной культуры, языка, ни одной традиции, ни одной веры. Мы и должны руководствоваться справедливостью, дружбой и все сделать для того, чтобы страна была умная, грамотная, а рядом были наши соседи. По периметру должны быть только дружеские страны и режимы. Мы не допустим, чтобы тут НАТО размещало свои ракеты и угрожало нам.

«Бомбежка санкциями нам не страшна, она аукнется тем, кто нас бомбит»

А. Гамов:

- Товарищ Генеральный секретарь, нас продолжают бомбить санкциями. Даже Геннадий Андреевич подвергся санкциям и со стороны Японии, и со стороны США. Как теперь вам быть со счетами (если они есть у вас) в Японии и в Штатах, с собственностью? Вы же туда не сможете поехать агитировать за…

Г. Зюганов:

- Все, кто наложил на меня санкции, в свое время издавали мои книги. Моя книга «Глобализация и судьба человечества» переведена на все мировые языки, в том числе и некоторые главы на японский. Вышла в Америке моя книга «Россия», на арабском языке, китайском, английском. В принципе я к санкциям отношусь спокойно.

А. Гамов:

- То есть у вас там ничего нет?

Г. Зюганов:

- Я рассматриваю их как награду, как признание моей борьбы против нацизма, бандеровщины, фашизма и войны. Я абсолютно мирный человек. Я был во всех горячих точках, я насмотрелся на весь этот ужас, я 10 лет отработал на Кавказе. Тогда, когда шла там война (а их там 5 войн прополыхало), отдыхали кто в Испании, кто где, а я все время ездил на Кавказ.

А. Гамов:

- Что мы можем противопоставить?

Г. Зюганов:

- Что противопоставить? Свою волю, характер и достойную работу. Будем умные, сильные, успешные – завтра снимут все санкции, и будет все в порядке.

А. Гамов:

- А решение правительства, которое принято Мишустиным и министрами?

Г. Зюганов:

- Вот Мишустин и министры, кстати, сейчас готовятся отчитываться к нам. На следующей неделе у моей команды будет встреча с Мишустиным. Мы подготовили прекрасную программу – «20 решительных шагов по выводу страны из кризиса и преодолению санкций».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

А. Гамов:

- Раньше было 10.

Г. Зюганов:

- Великолепная программа. Первое. Сейчас надо людям помочь выжить в это сложное время. Путин недавно выступал и сказал: «Поднимем пенсии, стипендии, зарплаты». Прожиточный минимум должен быть не 13 тысяч, а 25 минимум. Завтра надо проголосовать за это. Надо все сделать, чтобы отменить пенсионное людоедство, чтобы люди успокоились, и чтобы у внуков и молодых родителей были бабушка и дедушка, которые им помогут. Надо ввести не более 10%, чтобы платили за коммуналку от семейного дохода. Надо все сделать, чтобы принять закон об образовании для всех, и гарантировать каждому молодому человеку вплоть до высшего бесплатное образование и первое рабочее место. Надо сейчас немедленно запустить стройки. Задушили стройку. Невозможно взять ипотеку. Я посмотрел, кредит в Сбербанке – 27%. Кто его возьмет? Сегодня разбирался. Моя Орловщина, которая открыла орловскую непрерывку, 1 только взял под такой процент кредит. У нас стройки тянут за собой десятки тысяч предприятий. Надо немедленно принимать решение о целевых кредитах под конкретный объект с нулевыми процентами – 1-2 от силы. Так делали Примаков, Маслюков, Геращенко, мы это решение приняли за три дня, а они три недели телятся, никак не могут принять простейшее решение.

Надо немедленно поддержать высокие технологии, надо все сделать, чтобы наша авиация развивалась успешно. Надо заключить новые договоры со всеми, кто с нами готов сотрудничать. Готовы и китайцы, и индусы, и вьетнамцы, и иранцы, и турки, и многие другие. И надо посмотреть, кто нас поддерживает сегодня. Поддерживают нашу страну все левопатриотические силы, коммунисты, многие патриоты, многие ребята, которые у нас учились. Нам надо использовать этот момент, для того чтобы избавиться от этих санкций. И не надо их бояться.

Надо сейчас немедленно вложить средства в посевную кампанию. Если сейчас мы не организуемся и не поработаем, то завтра вам сеять нечем будет. Это вопрос текущего дня, и решать надо немедленно.

«Чубайс и Абрамович - новая оппозиция за рубежом?»

А. Гамов:

- Товарищ Генеральный секретарь, вам не кажется, что вы скоро перестанете быть оппозиционным руководителем? Потому что источник не исключил, что Анатолий Чубайс, который сегодня по собственному желанию уволился из президентских структур, и Абрамович могут включиться в политическую деятельность, находясь за рубежом. Как вы это воспринимаете?

Г. Зюганов:

- Что касается того, что оппозиционный. Когда президент на прошлой неделе выступал и ставил задачи перед губернаторами, я своим говорю: «Послушайте, он предлагает нашу программу «10 шагов к достойной жизни» с опозданием минимум на 5 лет». Все, что мы предлагали. Надо добавить туда национализацию ключевых отраслей, минеральное сырье, прогрессивную шкалу налога. Все прописано, законы на столе лежат, вносили их и Мельников, и Кашин, и Коломийцев, и Афонин, и Новиков.

А. Гамов:

- Президент об этом давно говорит.

Г. Зюганов:

- Ну, дайте сказать, это главный вопрос, а ты всё про Чубайса. Ему вообще-то не увольняться надо, а его надо в Магадан отправить. У нас снега – от Урала до Дальнего Востока, есть, что копать, и есть, где работать. И давно Беломорканал не чинили.

А. Гамов:

- За что человека?

Г. Зюганов:

- Как за что?

Е. Афонина:

- Вам предлагают обратиться к Бастрыкину с просьбой провести доследственную проверку по делам Чубайса в период, начиная с конца 80-х годов прошлого века. Это предложение из Москвы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Г. Зюганов:

- Кстати, провели. Мы в свое время предложили (Степашин был руководителем Счетной палаты), как проводилась приватизация. Недавно Путин говорит: «Да, присылали ЦРУшники и делили нашу собственность». Мы поименно назвали, кто сидел у Чубайса, кто писал против ваших заводов, фабрик, и продавали по цене двух иномарок, как сегодня передает Михалков. Сидели, своей рукой ставили цену. Меньше 3% реальной стоимости. Спустили в сточную канаву 80 тысяч заводов, 30 тысяч колхозов. Я извиняюсь, по нему давно тюрьма скучает. И эти материалы лежат в Думе. Мы просили рассмотреть. Кстати, их так «Единая Россия» и не рассмотрела.

А. Гамов:

- Давайте про Магадан вычеркнем и про тюрьму.

Г. Зюганов:

- Ты всё боишься.

А. Гамов:

- Ну, потому что без суда и следствия нельзя.

Г. Зюганов:

- Ты в Магадане был?

А. Гамов:

- Конечно, был. Много раз.

Г. Зюганов:

- Я тоже был. Когда там Цветков работал, я помогал ему фабрику строить и прочее. Тогда он боролся с мафией, за что и жестоко пострадал. Кстати, интересные места, рыбные, грибы прекрасные. Вот Чубайс там мог бы поработать на стройках народного хозяйства.

«...А выборы в сентябре могут отменить?»

Е. Афонина:

- Несколько вопросов зачитаю. Константин из Нижегородской области спрашивает: «Геннадий Андреевич, ходят слухи, что выборы отменят в этом году. Скажите как руководитель фракции, будут выборы – губернаторские, в Законодательные собрания, муниципальные и так далее?» Из Москвы вопрос: «А как теперь за рубли они у нас энергоресурсы покупать будут?» Благодарят вас, Геннадий Андреевич. Из Горловки Мария нам пишет: «Геннадий Андреевич, спасибо, вы правы, Донбасс – труженик, мы умеем и любим работать. Спасибо за ваши теплые и сильные слова, за вашу веру в нас. Мы с вами, вы с нами. Спасибо». Спрашивает Татарстан: «Когда внесут изменения в Земельный кодекс? Необходимо предоставить ЛПХ и КФХ возможности взять сельхозземлю без проведения торгов. Уберите от кормушки латифундистов». Далее. «Ждем вас в Сарове, - пишут из Нижегородской области. – Сейчас в Госдуме как раз из Сарова выставка, посвященная Ушакову». «Как вы относитесь к ныне сложившейся системе образования? Какие существуют проблемы, по вашему мнению, что нужно предпринять по ее улучшению?» Это из Пензенской области. Из Краснодарского края: «Социализм вернем?» «Почему украинцы не восстали против бандеровцев?» - спрашивает Свердловская область. «Чем Горбачев отличается от Зеленского? Оба развалили свои страны», - из Алтайского края пишут. Вопросов очень много. Я приготовила вам целый список вопросов.

Г. Зюганов:

- Начинаем отвечать. Выборы отменят или нет? В законодательное собрание – не отменят. У нас большие выборы в муниципалитеты в Москве. Почти 1700 депутатов избирается. Очень крупные выборы на Алтае и в Краснодарском крае. Что касается губернаторов, на мой взгляд, сложнее. Если военно-политическая обстановка будет с такими санкциями не упрощаться, тут надо думать и советоваться. Потому что губернатор должен сегодня работать 24 часа в сутки. Все штабы по поддержке, в том числе и борьбе с санкциями, должны работать на полную катушку. Рассматривать немедленно все вопросы должны законодатели. Никаких перерывов.

Вот сейчас работает комиссия во главе с Собяниным и Белоусовым. Она ежедневно заседает и определяет первоочередные меры. Это опытные, грамотные люди. Но я не вижу, чтобы быстро принимались вопросы, особенно по стройке, особенно по селу. Тут нельзя ждать ни одной секунды. Я слушал их оценки, например, Собянин сказал, что 95 % продукции для строек мы производим. Тогда надо немедленно принять решение о целевых кредитах под стройку, о том, чтобы ипотека не больше 5-7 %. И о том, чтобы банки давали на развитие производства непосредственно предприятиям, организациям и деловым людям и не задирали проценты. Чтобы весь этот конвейер дружно, энергично работал.

За рубли покупать. Кстати, рубль недооценен. Если посмотрите на рубль, мы производим больше хлеба, больше масла, больше металла, больше нефти, больше газа, больше леса. Просто американцы сидят и печатают эти доллары. Чтобы напечатать стодолларовую бумажку, надо 5-7 центов. И за эту бумажку скупают ваши товары и производство. Сейчас мы договорились с Китаем – юани, договорились с индусами, с вьетнамцами. Надо вести энергичней переговоры, устанавливать прямые контакты, спокойно торговать.

Хочу успокоить и тех, кто за рулем сидит. Тут у меня одна служебная машина, тут деталюшка немецкая. Я говорю водителю: что делать? Он говорит: завтра отремонтирую. А как? Не продадут нам, продадут Казахстану, Армении, еще куда-то.

А. Гамов:

- У вас одна машина разве?

Г. Зюганов:

- Служебных у нас - 85 обкомов, везде практически есть. Кстати, я сейчас присмотрелся, под Тулой завод китайцы поставили. Делают неплохие машины. А учитывая, что мы с китайской компартией давно подписали соглашение, они активно поддерживают наших товарищей, мы там вели переподготовку, я думаю, нам скидочка будет прилично. И если, Саша, вы будете хорошо вести, вам тоже будет партийная скидка 30 %. Так что копите рубли и юани – скорее купите.

А. Гамов:

- А их председатель – член КПК?

Г. Зюганов:

- А долларовые спекулянты уже сбежали. У нас рынок будет чищею.

А. Гамов:

- Или нет? Или да?

Г. Зюганов:

- Благодарю Марию из Горловки. У меня полдеревни ходили работать на Донбасс. Я, когда был впервые в Донецке, я в восторге. Он был признан лучшим промышленным центром в мире. Миллион роз на этот чудный город. А какие люди, какие труженики, какие добрые, хлебосольные. Мой друг Кобзон, мы вместе с ним создали движение «Дети Россия – детям Донбасса», десять тысяч детей приняли, дети светлые, чистые, прекрасный язык и русский, и украинский. Душой благородные. Вот этим надо гордиться.

Поэтому хочу своих земляков и соотечественников успокоить. К слову сказать, Донбасс строила вся великая советская страна. Посмотрите плакат 1920 года – «Донбасс – сердце страны». Днепрогэс потом построили, Кривой Рог, лучшие заводы. Краматорский завод по производству… был одним из самых эффективных в мире. Если мы сейчас соединим порванные сосуды, в том числе и с братской Украиной, мы дружно будем развиваться. Мы вместе – Украина и Россия производят почти половину пшеничного хлеба, две третьих масла. Сейчас в Париже масло уже исчезло. Мы по 32 видам изделий имеем абсолютный приоритет и по сырьевым ресурсам. Не надо бояться, надо вкалывать, развиваться, кооперироваться. Уверен, все пойдет.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Почему американцы беснуются? Зачем приперся этот министр обороны в Болгарию? Пришел упрашивать, чтобы Болгария выступила на стороне мощной и могучей Америки. Зачем он приперся в Польшу или Прибалтику науськивал? Успокойтесь, нам надо быть поумнее, посильнее. Уважают только людей, умеющих работать.

Изменения в Земельный кодекс. Почти 40 млн. гектаров брошены. Я бы давно все сделал – дать людям. Молодой семье беспроцентный кредит, строй, развивайся, рожай. Первого ребенка родил – 30 % списали. Второго – 50 %. Третьего – вообще все погасил. Люди тянутся к земле. Они, наученные ковидом, сегодня будут с удовольствием строить, жить на свежем воздухе.

Кстати, после войны у меня на Орловщине ни одной уцелевшей деревни не было. В Карачевском районе, это теперь уже Брянская, а тогда была Орловская, из 46 деревень немцы 40 спалили, иногда с людьми. Все восстановили в считанные годы. У нас в деревне все мужики плотниками стали. Я вместе с ребятами крыши крыл, помогал. Это великолепное занятие – потрудиться, создать своими руками. Давайте примем это решение. Оно, кстати, внесено Калашниковым, Коломийцем и Харитоновым. Его можно немедленно принимать.

Наша программа из трех пунктов – это «Новая целина», «Стабильное и устойчивое развитие села», «Развитие сельхозмашиностроения» - может быть полностью реализована. Мы помогли сельхозмашиностроению. Я принимал руководителей Кировского завода. Талантливые люди – ленинградцы. Серебряков в свое время, кстати, директором Харьковского завода работал. Нацисты его выгнали только за то, что умный, сильный русский человек там работал. Посмотрите, какой мы цех отгрохали по производству новых тракторов. Все свое, кроме одной деталюшки, которую еще в Италии, по-моему, делают. Мы отвяжемся от них. Этот трактор уже не хуже немецкого. И покупают уже в 20 стран. Будет все нормально. Давайте вместе работать.

Насчет Сарова. Да, Ушаков связан с Саровом. Был там и молился. И одновременно выставка чудная. Я благодарю тех, кто ее организовал.

Насчет образования. Это главный вопрос. Жорес Алферов, Мельников, Смолин вместе с нашей командой специалистов провели слушания в МГУ и приняли решение – воссоздать русско-советское образование. Лучшие учебники, лучшие мировые практики, лучшее оснащение. Мы такую школу построили в совхозе Ленина. Потрясающая школа. Десять классов, производственное обучение – от кухни до робототехники. Космос. Актовый зал, где звукозапись лучше, чем в Большом театре. Вокруг этого колхоза ходит банда, которую крышует московская администрация, вместе с полицейскими и прокурорами. И пытаются захапать даже на фоне вот этих преступных акций, которые ведет бандеровщина.

Я сегодня обратился к Думе и сказал: прокурор получил от нас официальное обращение. У нас Синельщиков, который борется за права наших ребят, вручил ему лично в Думе. Мы пока ответа не получили. А эта сволочь по-прежнему бегает. Я официально заявил в Думе, что мы этих бандитов туда не пустим. Мы сами их погоним. Но президент дал поручение своей администрации немедленно разобраться и привести все в дело.

Я уже Володину сказал: что вы сводите счеты с Рашкиным? Была охота неудачная, заплатил штраф. Кончайте судебно преследовать. Завтра судилище хотя организовать. Ни одного из "Единой России" - мы там с десяток фактов назвали – не привлекли. А тут прицепились, не знают, как ущучить человека. Ну, пострадал. Но он уже и заплатил, и раскаялся. Но надо быть милосердными.

А они все орут: сталинская эпоха! Да началась война, примирились с казаками, священниками, даже с буржуями договорились – с Черчиллем, Рузвельтом бороться с нацизмом. Мы сейчас с нацизмом бандеровским все вместе боремся, надо быть великодушными.

А образование – это то, без чего мы не можем двигаться вперед. Если вы не вкладываете в науку и образование, у вас никакого будущего нет. Отбросить эту бабу-ягу, надо немедленно восстановить нормальное преподавание русского, математики, физики, химии, биологии, литературы. Посмотрите, учатся по соросовским учебникам. Это совершенно недопустимо.

Социализм не просто вернется, он уже вернулся. Если посмотреть Китай, он стал великой державой, продолжая советские традиции. 20 % мировой продукции. Социализм – это справедливость, дружба и гуманизм. Мы все сделаем, чтобы это сделать. Поначалу не восстали на Украине. Восстали они поначалу. Или отстреляли, или посадили, или забросали… или выгнали из страны. Они спалили офис Симоненко, они преследовали всех, кто пророссийски настроен. Они направили своих нацистов, бандеровцев в Мариуполь, на Донбасс, в Харьков. Они там создали целые школы, вся эта нацистская братия готовили офицеров, которых пригнали в части. Посмотрите, что они делают. Они используют чисто бандеровско-фашистские способы, прикрываясь живыми людьми. Надо вместе сейчас помочь им освободиться от этого нацизма и фашизма.

«Хочу обязательно встретиться с Путиным и Мишустиным»

А. Гамов:

- Товарищ Генеральный секретарь, насколько мне известно, вы настаивали и настаиваете на встрече с Владимиром Путиным и с Мишустиным. Какие задачи, вопросы вы собираетесь обсудить? Когда эти встречи могут состояться?

Г. Зюганов:

- Встречи руководителей в ответственное время должны проводиться еженедельно, начиная от телефонных разговоров и кончая предложениями. У нас самая сильная команда в стране. Мы пережили все эпохи. Я пережил и дефолт, и преступные проделки Ельцина, и преследования, и знаю опыт всех стран, которые выходили из тяжелого кризиса. Путин, по сути дела, попал в крайне сложное положение. Ему сегодня объявили войну натовцы и Запад. Он понял после выступления в Мюнхене в 2006 году, что ему эту речь не простят. Тогда он в срочном порядке принял решение о национальных программах и проектах, но его правительство слабо поддерживало, темпы роста должны были быть 3-5%, а оказались меньше 1%. Сейчас мы подготовили программу «10 шагов» и под нее 12 законов. Они должны быть все востребованы. Немедленно рассмотреть вместе с «Единой Россией». «Единая Россия» оказалась неспособна к полноценному диалогу. Путин подписал мне бумагу о проведении семинаров всей страны народных предприятий. Выступили Грудинин, Казанков, Сумароков, показали великолепный образец, как можно трудиться, ни копейки не беря у государства. Казанков заплатил в прошлом году в Мари Эл налогов 1 млрд. 200 млн. Лучшие зарплаты, лучшие школы, лучшие сады, лучшая забота о стариках, лучшая медицина у Грудинина. Почему эти мерзавцы продолжают ходить вокруг хозяйств?

Сейчас требуется консолидация с точки зрения поддержки армии, Вооруженных сил, поддержки нашего военно-промышленного комплекса, высокой науки и технологий. У нас готова программа. И опыт Алферова с уникальным университетом от школы до опытного производства. У нас готова блестящая программа подготовки талантливых молодых людей, начиная от детского сада. Останина только за последний месяц провела три слушания с великолепными рекомендациями. Министерства и ведомства обязаны выполнять это дело. И вместе с тем, сейчас вокруг Путина ходит вся эта олигархия, которая требует: давайте Хасавюрт-2. Хасавюрт-2 – это трагедия. Если бы мы прекратили войну вовремя в Чечне… У нас там почти 100 тысяч погибло. Нам сейчас надо все сделать для того, чтобы довести его установку до полной реализации. Это касается демилитаризации и борьбы с нацизмом и фашизмом. Приходят и говорят: вот мы подпишем соглашение. Я говорю: «С кем ты подпишешь соглашение? С Зеленским, который собой не руководит? Кто у тебя будет заниматься борьбой с нацистами, бандеровцами? Кто будет заниматься бандеровцами, Порошенко вместе с Яценюком и Тягнибоком? Ты понимаешь, что ты говоришь? Ты там породишь нам проблемы, с которыми потом трудно будет справиться».

Надо сейчас заниматься непосредственно работой на земле, в том числе и помочь украинцам, в том числе и чтобы они увидели, что мы пришли вместе с ними освобождаться от этого ярма, от этой натовщины, американщины и бандеровщины. Они должны почувствовать, что мы вместе восстановим связи, будем конкурентами на этой большой земле, и в Европе, и в Азии. Мы, складывая потенциалы, имеем огромные резервы для развития. Кстати, этого желают и украинцы, и русские, и татары, и т.д. Это наша общая судьба и задача, это наша будущая безопасность.

Поэтому надо сесть, спокойно обсудить и принять немедленно решение. Сталин, когда война началась, что сделал? Протянул руку казакам, потом помирился с кулаками, потом договорился со священниками. А эти продолжают преследовать и Николая Бондаренко (талантливый блогер в Саратове). Идет операция военная, а они обсуждают вопрос, как выгнать Николая из депутатов, потому что он 10 слов сказал, которые не понравились «Единой России». Я Володину сказал: «Что вы делаете? Сколько вы будете сводить счеты со своими земляками, с тем же Бондаренко и Рашкиным?» Или почему Грудинину арестовали счета, не даете ему нормально сеять? Президент поручил вам несколько месяцев назад, и ничего не делается. Надо обсудить, почему таким образом проводится внутренняя политика, когда требуется максимальная консолидация людей? Мишустин – опытный промышленник, производственник, в прошлом году поддержал меня по электронике и новым технологиям. С Борисовым вместе отработали программу, 150 миллиардов. Мы сейчас можем двинуть вперед. Вот вам сейчас перестанут американцы поставлять. Если мы договоримся с китайцами (они к нам всегда прислушивались и всегда поддерживали), китайцы нашу программу за 3-5 дней сделают, и все будет у нас в порядке, нечего вздрагивать.

Одновременно если сейчас мы не посеем, не заложим семенной фонд на будущее… У нас крестьяне умеют работать, они научились, они знают, они еще с осени заготовили и удобрения, и семена, и все, что связано с обработкой. А если не решат проблемы с фильтрами, с ремонтом техники, с семенами на будущий год, у нас проблемы к осени только обострятся. Они там думают, как справиться с сахаром. У нас 5 с лишним миллионов тонн сахара. Страна никогда не съедала больше 3,5. Подняли ажиотаж, крик и шум. Сейчас выкинут, всё растащут, а в июне-июле, когда надо варенье будет варить, полки пустые будут. Надо сидеть и думать, как распределять и определять порядок. Почему? Потому что рынок никакой в таких условиях вам ничего не отрегулирует. Отрегулирует умный, толковый руководитель, который работает с населением. Кстати, и губернаторам сейчас надо учиться работать с людьми каждый день. У меня Локоть не отдал аптеки на распродажу. Выступал 5 раз с «Единой Россией» и говорил: МУПы, ГУПы, ЖКХ нельзя отдавать в руки частника, вы должны определять порядок распределения лекарств…

А. Гамов:

- Локоть – новосибирский руководитель.

Г. Зюганов:

- Да, он в Новосибирске. Но у него как раз есть возможность купить и редкие лекарства. И определяет порядок, и принимает людей. Сегодня мне Клычков рассказал, как он 100 человек, у кого щитовидка болит… Лекарства исчезли. Определили порядок. Никто не берет по 10 пакетов. Одна упаковка на три месяца, 100 таблеток. И голова не болит. Как только люди увидели, что есть порядок, ему идут всегда навстречу, то успокоились, перестали хватать, брать и т.д. Надо уметь объяснять все это. А когда мы смотрим выступление президента в «Лужниках» и вдруг на Первом канале на последней фразе обрывается, мне 50 звонков было – что случилось? Я сам позвонил моим ребятам, там Кашин сидел с командой.

А. Гамов:

- Ну, прямой эфир, все бывает.

Г. Зюганов:

- Дело не в этом. Бывает технический сбой. Но кто нормально организует работу, он через 10 секунд сказал, как и вы: «Ребята, прошел технический сбой. Через 3 минуты мы вам покажем, все в порядке». И сразу мы все успокоились. Надо уметь работать, особенно в сложное и ответственное время. А сейчас время такое.

Что касается Мишустина, мы готовим программу, понесем специально. И новые технологии, производство сельхозтехники, и великолепные предложения по авиации. Все готово. Если бы они мои предложения по авиации приняли, никаких проблем не было бы. У нас 15 заводов производили 30 типов самолетов, полторы тысячи делали в год. Ни одного иностранного болта не было. Сейчас сидят, разводят руками и не знают, что делать.

Е. Афонина:

- Сказать спасибо Аркадию Дворковичу.

«Какой Россия встретит 9 мая?»

А. Гамов:

- Товарищ Генеральный секретарь, ваш прогноз, какой будет Россия в апреле, к 1 мая, к 9 мая?

Г. Зюганов:

- Сейчас надо понимать, нацизм, бандеровщина – главная угроза. Бактериологические станции, которые могут заразить полмира, должны быть ликвидированы. Установить нормальные взаимоотношения с Украиной. Надо прекратить эту пропаганду бесконечную, лживую, грязную, которая льется. Для этого надо более эффективно использовать все свои возможности. Все наступающие войска, которые наши шли… Я в Германии служил. Приходило войско – комендатура, информационная программа, поддержка. Не только пайки. Система внутренней организации. Каждый день нужно топить, охранять, лечить и уважать. Как только люди увидят, что пришли те их друзья, которые помогают, которые организуют, уверяю вас, 9 из 10 сразу повернутся. Я звоню знакомым, они говорят: «Геннадий Андреевич, мы бы все вышли с хлебом и солью. Но если вы уйдете, эта сволочь бандеровская нас всех перестреляет, перевешает». Надо прекрасно понимать, с кем мы дело имеем. Когда я служил в Германии, у нас под контролем было 1000 эсэсовцев, у всех руки по локоть были в крови. Ни одного акта вандализма против нас за три года. Они видели, это сильная, умная, подготовленная армия. И местная власть. Мы денацификацию провели блестяще. Запретили все нацистские партии, выкинули все их учебники, набрали новых учителей из антифашистов, выстроили программу взаимодействия. Я не только боролся с этой сволочью. Мы каждую неделю проводили встречи в школах, в вузах, играли в волейбол, вместе пели, вместе ходили в походы. Я работал в немецких кооперативах, на заводах и пр. Извиняюсь, они чувствовали. Я получил награду – медаль «Дружба», да еще 75 марок впридачу дали. Очень приятно было сержанту Советской Армии.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А. Гамов:

- Куда вы их дели?

Г. Зюганов:

- У меня разведка была – 30 человек. Зашли в кафе. Пить нельзя было, взяли кефирчику, хороший торт и отметили нашу выдающуюся работу.

«Будет ли ядерная война?»

Е. Афонина:

- Очень много вопросов. Геннадий Андреевич, есть благодарности. Пишут: «Уральский респект вам, пожелание крепкого здоровья». Это из Екатеринбурга.

Алексей из Зеленограда спрашивает: «Геннадий Андреевич, будет ли ядерная война?»

Г. Зюганов:

- Ядерной войны не будет. Я не думаю, что с ума сошла. Хотя гляжу на Байдена, и мне становится очень грустно. Когда человек в таком возрасте, с такой школой начинает ругаться и обзываться, ведет себя как хулиган, мне становится не по себе. Я выступал в ведущих американских университетах – и в Гарварде, и в Оксфорде, выступал в американском университете в Ричмонде, в том, где Джон Кеннеди произнес свою гениальную речь, что надо дружить с советской страной. И испытывал ядерное, химическое и бактериологическое оружие. Они не понимают, что они говорят. Вот тут ветер пройдет, 5 деревьев свалило – уже всё парализовано. Когда мы имитировали ядерный взрыв, в том числе предупреждали всех, взрывали трехфазную ядерную бомбу. Ударная волна обошла весь земной шар. Нам надо остановить это ядерное мышление. Мы за мир и дружбу. И бороться надо за это решительно и дружно.

Е. Афонина:

- Спасибо. Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов провел очередное заседание «Партийной среды». Геннадий Андреевич, спасибо огромное.

Г. Зюганов:

- Спасибо вам. Успехов. Побольше оптимизма и уверенности. Мы победим.

Е. Афонина:

- Благодаря вам – точно.

А. Гамов:

- Всем счастливо.