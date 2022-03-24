США отстали на 30 лет: Пентагон признал превосходство российской ядерной триады

Новейший российский гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" во время испытаний. Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

21 марта Пентагон подготовил для Конгресса доклад под названием: «Ядерное оружие России: доктрина, силы и модернизация». Американские военные попытались разобраться, что эти русские еще могут показать миру. Выводы экспертов неутешительные: мало того, что РФ до сих пор о-го-го, так мы еще и обогнали по развитию весь Запад.

ТЕХНОЛОГИИ ИЗ НУЛЕВЫХ

«Соединенные Штаты отстают, потому что Россия начала развертывать новые ракеты и подводные лодки уже в начале 2000-х годов, в то время как у США таких не будет до конца 2020-х годов. Кроме этого, Россия разрабатывает новые и более экзотические системы», - говорится в докладе.

Владимир Путин не раз повторял, что мы сейчас обгоняем весь мир по гиперзвуковому оружию. Но когда-нибудь и Запад получит похожие ракеты. Вот, Пентагон планирует это сделать только к концу десятилетия.

ГРОЗНЫЕ РАКЕТЫ

В отчете для Конгресса военные анализируют каждую «экзотическую систему»:

«Авангард» представляет собой новый вызов, поскольку противоракетная оборона не может перехватить маневрирующий гиперзвуковой планерный аппарат».

«Сармат» может атаковать цели, пролетая как над Северным, так и над Южным полюсами, уклоняясь от радаров. «Сармат» является грозной ракетой и, благодаря своим характеристикам, не поддается воздействию даже самых современных систем противоракетной обороны».

Российский ракетный комплекс наземного шахтного базирования РС-28 "Сармат". Фото: Министерство обороны РФ/ТАСС

«Подводный беспилотник «Посейдон» будет вооружен двухмегатонной ядерной боевой частью, которая может быть взорвана на тысячи футов под поверхностью. Россия могла бы выпустить беспилотник со своей подводной лодки у побережья США и взорвать его таким образом, чтобы создать радиоактивное цунами».

КАКИМ БУДЕТ ЗАПАДНЫЙ ОТВЕТ

Чем сильнее Штаты отстают в технике, тем воинственнее они становятся. Аналитики из Пентагона боятся, что Россия может стать слишком сильной. Поэтому в ответ предлагается создать новое маломощное атомное оружие.

«NPR (Nuclear Posture Review, Обзор ядерной политики – долгосрочная стратегия Америки по атомному оружию – Ред.) рекомендует Соединенным Штатам разработать новое нестратегическое оружие малой мощности, которое, обеспечит надежный ответ».

Речь об атомных ракетах, которые не способны разом уничтожать целые города. Они нужны Вашингтону для потенциальной войны с Россией, чтобы все не закончилось концом света. В Пентагоне уверены, что Москва не станет запускать «Посейдона» или «Авангард», если Америка не применит свои стратегические ракеты.

ГОНКА ВООРУЖЕНИЙ

Аналитики напрямую говорят о том, что между Россией и США начинается новая гонка вооружений. Удивительно, но даже американцы вину за это возлагают на себя.

«Новые типы стратегических наступательных вооружений являются скорее ответом на американскую программу противоракетной обороны, чем ответом на американские программы модернизации наступательных вооружений», - говорится в докладе.

Российский лидер еще в 2003 году просил Вашингтон не выходить из договора по ПРО. Путин предупреждал, что мы вынуждены будем создать систему, от которой противоракетная оборона не поможет. Мы сказали – мы сделали.

А ведь еще 10 лет назад аналитики Пентагона писали про «деградирующие состояние российской армии». Ее называли и «жалким и ржавым огрызком советской армии», и «застрявшей в прошлом веке военной машиной».

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