Британской прессе больше не интересна Украина - в королевстве паника из-за беспрецедентного падения уровня жизни

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Еще несколько дней назад российская специальная военная операция на Украине была темой номер один для всех СМИ Великобритании. Передовицы газет были заполнены красочными фотографиями боевых действий или страданий мирного населения, а кричащие заголовки призывали всяческие кары и проклятия на русских и Путина. Однако сегодняшняя главная тема островных СМИ – не новые «преступления Москвы» и не «героическая речь президента Зеленского», а банальные бытовые проблемы самих британцев – рост цен и падение уровня жизни.

Дело в том, что министр финансов королевства Риши Сунак представил парламенту «весенний мини-бюджет», то есть план расходов, с которыми страна будет жить до осени.

Хорошая для британцев новость — власти планируют снижение некоторых налогов. Например, впервые за долгие годы базовая налоговая ставка в стране будет понижена с 20% до 19%, а уровень дохода, не облагающегося подоходным налогом, станет наоборот выше. Также на 5 пенсов с каждого литра будет понижен топливный сбор и отменен НДС на энергосберегающие технологии для домашнего использования, например, солнечные батареи.

Британская пресса вернулась к внутренним проблемам страны.

А теперь плохая новость — все это едва ли поможет Соединенному Королевству справится с резким падением уровня жизни. В правительстве исходят из того, что в 2022-2023 годах реальные доходы домохозяйств снизятся на 2.2%, что станет самым большим падением уровня жизни с начала ведения подобной статистики в конце 1980-х годов.

И тут британцев «прорвало». Крупнейший таблоид «Дейли Мейл» вынес на первую полосу вопрос: «Забытые миллионы (британцев — прим. «КП») спрашивают: а что же с нами?». Авторы намекают на то, что миллионы британцев остались за бортом программ помощи правительства и теперь их ждут большие проблемы.

Солидное издание «Дейли телеграф» дает следующую передовицу: «Самое большое падение стандартов жизни с момента ведения статистики». «Гардиан» и того жестче: «Цена жизни растет: а Сунак доит бедняков», опять же подчеркивая, что пенсионеры и граждане с невысокими доходами смогут рассчитывать только на свои силы.

Деловое издание «Файнэншл Таймс» сообщает своим подписчикам о том, что «министр финансов готовится к предвыборной кампании, а налоги снижаются на фоне того, как падение стоимости жизни ударяет по домовладениям». Бесплатная газета «Метро» публикует провокационный слоган: «Нет газа, чтобы приготовить еду: реальность за проектом мини-бюджета».

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