Минобороны России: создание биооружия на Украине шло через фонд сына Джо Байдена

Стала известна схема финансирования лабораторий биооружия на Украине. Фото: REUTERS

Очередной брифинг начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова начался с сенсации, которая станет настоящим политическим скандалом. Президент США Джо Байден может быть замешан в смертельно опасных опытах над гражданами совершенно разных стран. Возможно, именно поэтому в его словах последние дни стала все чаще проскакивать ядерная риторика.

БИООРУЖИЕ БАЙДЕНОВ

- Поступающие материалы позволяют проследить схему взаимодействия госорганов США с украинскими биообъектами. Обращает на себя внимание причастность к финансированию указанной деятельности структур, близких к нынешнему руководству США, в частности инвестиционного фонда Rosemont Seneca, которым руководит Хантер Байден. Фонд обладает значительными финансовыми ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов США. При этом прослеживается тесная связь фонда с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию «Metabiota», которая, наряду с «Black and Veach» является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру, - заявил генерал-майор Игорь Кириллов.

Кто еще не знает: Хантер Байден это американский юрист, государственный служащий и бизнесмен, который давно известен своим влиянием на Украине. Сын 46-го президента США Джо Байдена также является одной из главных фигур украинского скандала администрации президента Трампа (в США утверждали, что Владимир Зеленский сливал Трапу компромат на Джо Байдена во время выборов). Тогда же хакеры вытряхнули в сеть все содержимое ноутбука Хантера Байдена с фотографиями, где тот принимает наркотики и участвует в оргиях.

Но оказывается, оргии и наркотики это только цветочки. С Украиной у Хантера Байдена была биологическая близость.

Масштабы военной-биологической программы, в которой участвовала семья Байденов на Украине, просто ошеломляют.

НОВЫЙ «МАНХЭТЕННСКИЙ ПРОЕКТ»

- Непосредственное участие в ее реализации кроме военного ведомства принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках «Манхэтеннского проекта». Вся эта деятельность осуществляется под полным контролем Пентагона, - говорит Кириллов.

Генерал-майор обратил внимание СМИ на регистрационную карту, которая подтверждает, что именно 30 украинских лабораторий, расположенных в 14 населенных пунктах, были вовлечены в полномасштабную военно-биологическую деятельность на Украине.

Этот документ подписан лично заместителем госсекретаря кабинета министров Украины Виктором Полищуком. А правовой основой для его подписания явилось «Соглашение о сотрудничестве по предотвращению распространения технологий, патогенов и сведений, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия». В той же карте определен заказчик работ – управление по снижению угрозы минобороны США, а также указан полный перечень биообъектов, где эти работы проводились.

Кириллов отмечает, что американские заказчики особенно интересовались возбудителем сибирской язвы, который характеризуется высокой поражающей способностью и устойчивостью в окружающей среде.

Вспышку этого заболевания можно замаскировать под естественную вспышку. Но возбудитель будет обладать способностью моментальной передачей от насекомых к человеку.

НОВУЮ ПАНДЕМИЮ ПРИНЕСУТ МУХИ И СЛЕПНИ

На слайде в Минобороны представлены документы американского проекта UP-2, одной из задач которого являлось выявление мест захоронения погибших животных, отбор из сибиреязвенных скотомогильников проб почвы.

- Интерес американских военных биологов к изучению насекомых-переносчиков в местах расположения скотомогильников также не случаен – по-видимому, ими были проанализированы результаты вспышки сибиреязвенной болезни на Ямале в 2016 году, в ходе которой фиксировались случаи трансмиссивной передачи заболевания через мух и слепней. Учитывая, что эпидситуация с сибирской язвой на Украине остается благополучной, возникает вопрос о необходимости проводимых Пентагоном исследований и их истинных целях, - отмечает представитель Минобороны.

Кириллов напомнил, что интерес Пентагона к возбудителям сибирской язвы однажды уже приводил к чрезвычайными ситуациями в области биобезопасности. Так, в 2005 - 2015 годах с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США шла активная рассылка жизнеспособных сибиреязвенных спор, которые были направлены 194 адресатам в десяти странах мира.

- Сложившаяся ситуация с рассылкой патогенных биоматериалов из Украины в страны Европы может привести к гибели людей и созданию очага эпидемиологической нестабильной обстановки, масштабы которого будут сопоставимы с пандемией COVID-19.

ОПЫТЫ НА УКРАИНСКИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

О том, что подобные исследования запрещены на территории США и проводятся военным ведомством за ее пределами мы уже рассказывали. Но оказывается, Пентагон не только исследует, но уже активно проводит опыты на людях. В частности, на украинских военнослужащих.

Вот как об этом рассказывает Игорь Кириллов: «Ранее уже упоминалось об исследованиях в рамках проекта UP-8, к которым было привлечено более четырех тысяч человек. По данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы. Полученные документы подтверждают попытку испытаний на них ранее не апробированных лекарственных средств. Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов «Deep Drug», не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик – компания «Scymount» – предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев».

Подобные опыты фармкомпаний Пентагон проводит во многих старнах. Так, индонезийскими властями в 2010 году из-за многочисленных нарушений была прекращена деятельность медицинского центра ВМС США в Джакарте. Там американцы проводили тоже проводили биологические исследования. Полученные ими материалы были использованы в интересах аффилированной с Пентагоном фармацевтической компании «Gilead», которая проводит испытания своих препаратов в том числе на территории Украины и Грузии.

- Хотелось бы обратить внимание, что количество биологических лабораторий в США несопоставимо с другими странами. По данным МИД Китая, под их контролем находится 336 лабораторий в 30 государствах вне национальной юрисдикции. Считаем, что в контексте поступающей информации необходимо добиваться от Вашингтона разъяснений относительно истинных целей деятельности американских биолабораторий в рамках международного расследования, - отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и пообещал дальше публиковать сведения о проведении исследований с участием украинских военнослужащих.

СПРАВКА «КП»

Объемы финансирования военно-дилогической программы Пентагона на Украине только за период с 2018 по 2020 годы составлял порядка 32 миллионов долларов. В тексте договора указано, что США, персонал и подрядчики биолабораторий освобождаются на Украине от налогов и сборов.

Министерство обороны России также раскрыло схему вывоза за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб: «Проектом UP-8 во Львове, Харькове, Одессе и Киеве у 4000 военнослужащих были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у 400 – на наличие антител к вирусу Конго-Крымской лихорадки. Подобный масштабный скрининг естественного иммунитета населения, вероятно, проводился в целях выбора биологических агентов, наиболее опасных для населения определенного региона.

Анализ документации показывает, что за рубеж вывозились не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены, а также их переносчики. Так, в центр имени Лугара в Грузии было направлено более 10 тысяч проб. Среди получателей также: референс-лаборатории в Великобритании, институт Лёффлера в Германии.

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