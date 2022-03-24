Неизлечимо больной Валентин Юдашкин срочно продает пентхаус с солярием и лифтом в Нью-Йорке

Популярный модельер ранее выставлял помещение на продажу за восемь с лишним миллионов долларов Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Страдающий онкологическим заболеванием российский модельер Валентин Юдашкин на фоне усиления санкций против России решил избавиться от недвижимости в США.

Роскошная бутик-квартира с двумя спальнями состоит из двух таунхаусов, исполненных в стиле архитектуры эпохи изящных искусств, и расположена на втором этаже кондоминиума Curzon House на 62 улице Нью-Йорка. Площадь жилья — чуть более 230 квадратных метров. Главная фишка: терраса с видом на Центральный парк в Манхэттене.

Юдашкин купил пентхаус в 2008 году за 5,7 миллиона долларов (тогда — 142,5 миллиона рублей). А теперь хочет продать более чем за 8 миллионов долларов (786 миллионов рублей).

Из жилища есть выход на частную площадку лифта, которая ведет в большую гостиную и столовую, а также в элегантную кухню. Главная спальня — с видом на небо и отделанная мрамором ванная комната, а также вторая спальня находятся в конце холла-галереи в задней части квартиры. В зоне отдыха на крыше также есть закрытый солярий и кухонный лифт.

Федерация высокой моды отстранила модельера от участия в Неделе высокой моды в Париже в 2022 году и даже не разрешила провести дефиле в онлайн-формате. Российскому кутюрье пришлось выкладывать коллекцию в Youtube.

Организаторы решили выяснить позицию Юдашкина по украинским событиям и не нашли его высказываний против российской армии. Более того, Валентину припомнили, что он разрабатывал дизайн формы для военнослужащих РФ. Санкции последовали незамедлительно.

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