Фотокорреспондент «Комсомолки» получил ранение в Донбассе

Андрей Трубецкий на позиции на южном направлении Фото: Личный архив

Всеобщая мобилизация в ДНР подтянула на линию фронта и журналистов. Попал в ряды Вооруженных сил республики и 21-летний сотрудник донецкой редакции «Комсомолки» Андрей Трубецкий.

Фотографировать Андрей начал в 17 лет.

Андрей Трубецкий Фото: Личный архив

- Мой первый «сольный» репортаж вышел осенью 2019 года, я тогда как раз учился на первом курсе университета и поехал на отвод вооружений в селе Петровское. Кстати, когда 24 февраля этого года мы пошли в наступление, наш путь проходил именно через это село, - рассказывает Андрей.

Андрей быстро сделал карьеру фотографа, недавно его работы даже демонстрировались на выставке в Москве. Пожалуй, не было в последние месяцы в ДНР значимого события, где бы не снимал Андрей.

В Горловке пленному ВСУшнику показали разрушения в городе. И он попросил прощения у девочки Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас наш фотокор проходит лечение в больнице. Диагноз – тупая травма живота, есть подозрение на контузию.

- Повестку мне вручили в ЖЭКе, - вспоминает Андрей. – Да я и не против был отдать долг Республике. «Уклонистов» не понимал. Часто ездил на передовую и гордился настоящими мужиками. Но когда сам попал на фронт уже не в качестве журналистов – просто ужаснулся. Там был настоящий ад. В начале мы были на южном направлении, потом нас перевели под Донецк. Думал, тут тише будет. Поэтому свой бронежилет и каску оставил ребятам из нашей части – им нужнее. Но под Донецком тоже было жарко. Когда уходил, пообещал редакции, что буду писать репортажи прямо с передовой. Не вышло – не до фотографий было. Во время боёв под Александровкой получил ранение – меня накрыло взрывной волной: заложило уши, глаза налились кровью, зрение сильно упало.

Боец Народной милиции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сейчас Андрей Трубецкий приходит в себя в Институте неотложной хирургии.

- Благодарен всем врачам и медсестрам, они очень стараются. А больше всего мечтаю снова пойти на работу и заниматься любимым делом, - говорит Андрей.

Бойцы Народной милиции Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Редакция «Комсомолки» желает Андрею скорейшего выздоровления!

Боец ДНР в укрытии Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

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