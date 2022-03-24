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Звезды24 марта 2022 14:11

Тиктокер и участник «Ледникового периода» Даня Милохин озвучил мультфильм про домовых. Он заговорил тремя разными голосами

Начинающему артисту доверили озвучание сразу трех персонажей
Константин ГЛЫБА
Константин ГЛЫБА
Тиктокер Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 марта на большие экраны выходит анимационная лента «Финник». Это мультик про домовых и их новую подругу Кристину, которая впервые знакомится с бытом домашних зверьков — добрых и забавных, но чрезвычайно вредных.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

В озвучивании главных героев приняли участие ведущий Александр Гудков, блогеры Ида Галич и Артур Бабич, актер Борис Дергачев и многие другие. Нескольких персонажей доверили озвучить тиктокеру Дане Милохину.

Главную героиню озвучивала молодая артистка Вероника Голубева, Галич и Дергачев — родителей Кристины.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

Гудков — домового по имени Мафин, а Милохин — сразу нескольких существ: Тикфина, Хамстерфина и Мотяфина.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

— Думал, будет сложнее – нервничал, — признался Милохин. — В итоге все получилось классно. Я озвучил трех домовых, разных по характеру. Пришлось придумать три разных голоса, в чем мне помог звукорежиссер. С удовольствием посмотрю «Финника» в кино, и, конечно, мне будет приятно услышать свой голос в мультике.

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