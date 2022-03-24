Тиктокер и участник «Ледникового периода» Даня Милохин озвучил мультфильм про домовых. Он заговорил тремя разными голосами

Тиктокер Даня Милохин Фото: Михаил ФРОЛОВ

24 марта на большие экраны выходит анимационная лента «Финник». Это мультик про домовых и их новую подругу Кристину, которая впервые знакомится с бытом домашних зверьков — добрых и забавных, но чрезвычайно вредных.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

В озвучивании главных героев приняли участие ведущий Александр Гудков, блогеры Ида Галич и Артур Бабич, актер Борис Дергачев и многие другие. Нескольких персонажей доверили озвучить тиктокеру Дане Милохину.

Главную героиню озвучивала молодая артистка Вероника Голубева, Галич и Дергачев — родителей Кристины.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

Гудков — домового по имени Мафин, а Милохин — сразу нескольких существ: Тикфина, Хамстерфина и Мотяфина.

Фото: кадр из анимационного фильма "Финник"

— Думал, будет сложнее – нервничал, — признался Милохин. — В итоге все получилось классно. Я озвучил трех домовых, разных по характеру. Пришлось придумать три разных голоса, в чем мне помог звукорежиссер. С удовольствием посмотрю «Финника» в кино, и, конечно, мне будет приятно услышать свой голос в мультике.