Елена Чудинова: Христианские страны Россию не понимают, а Китай — опасный союзник

Писатель и философ Елена Чудинова. Фото: ru.wikipedia.org/Dom kobb

Минул месяц с начала российской специальной военной операции, которая идет на территории Украины. Современный мир в своих оценках действий Москвы по защите русскоязычных территорий и признанных ею республик раскололся. Запад, в основном, решительно осудил Россию. Восток, в подавляющей своей части, держит подчеркнутый нейтралитет.

«Комсомольская правда» обратилась за комментарием к автору книги «Мечеть Парижской богоматери», писателю и философу Елене Чудиновой:

- За месяц с начала спецоперации ваш взгляд на будущее христианской цивилизации изменился — ведь сейчас православные сражаются друг с другом, а католики с протестантами потворствуют одной из сторон?

- Говоря о цивилизационном конфликте, сейчас мы все-таки говорим о пост-христианских государствах, а не о христианских. Можно говорить о государствах христианского генезиса. О христианских говорить, в целом, трудно. Хотя, конечно, количество западных христиан в Европе очень велико. Мои предупреждения — они долгоиграющие. Еще не настал 2048 год. Все наши тревоги остались с нами. Только усугубились.

- То есть, никакие цивилизационные вызовы не исчезли?

- Нет, но народы Европы, народы христианского происхождения, к сожалению, сделали грядущие вызовы для себя еще более опасными. И когда пойдут новые проблемы — то мир христианского происхождения осознает, что сможет устоять перед ними только вместе. Таким образом, как и говорили мне многие во Франции — все зависит сейчас от России. Если наша держава отстоит на самом деле право европейских стран быть самими собой, то тогда у нас есть шанс справится с новыми катастрофами.

- Эти новые катастрофы — насколько быстро они наступят после украинского кризиса?

- Не сразу, вероятно. Но куда они денутся? То, что накапливается — не исчезает. Я делала художественные прогнозы - и есть моменты безусловно в их пользу. При том у нас, например, после чеченских компаний выросло поколение, которое сейчас уже действует в интересах России. А также в Дагестане. Самой болевой точкой была Чечня, но сейчас наш Северный Кавказ противопоставляется мировому джихаду.

- Запад предполагал, что будет совсем не так, будет наоборот?

- Это так. Меня часто упрекали в том, что я даю слишком оптимистичной прогноз для России в ее противостояниях. А у меня то был прогноз о том, что Россия со своим исламом поладила. Москва исторически покоряла территории, где исповедовали иные религии, в том числе, ислам. А потом встраивала эти земли в свой цивилизационный мир. Это и Казань, и Астрахань, и Восточная Сибирь.

- Какой вывод вы делаете для себя, глядя на нынешнее противостояние цивилизаций вроде бы с одним культурным кодом?

- Я с огромной печалью увидела, что фактически силовой захват власти демократами в США— он привел к гораздо более жестким последствиям, чем даже в самым пессимистичных прогнозах можно было ожидать. Нынешнего положения при законно избранном Дональде Трампе мы бы не увидели. Этот республиканец не пошел бы на подобное обострение. Хотя он правил со скрученными руками. Республиканцы вообще больше тяготеют к тем же ценностям, что близки и нам. А демократы непременно лезут наводить свой порядок на Старом Континенте.

- Это фантомные боли?

- Демократическая партия США - она более деструктивна. Она растет на внешнем разрушении.

- Вы лично этот месяц восприняли как месяц возрождения или наоборот?

- Я тяжело пережила этот месяц. Я в конце февраля вылетела из седла. И месяц пролежала в постели со спортивной травмой. У меня была выездка. Когда ты на нервах, ты менее концентрируешь внимание. Помимо такого забавного совпадения, тревог было много.

- Каких тревог?

- Меня ужасало и ужасает, что нам пришлось выступать с такими тылами. Я как раз перед этим писала серию очерков о предательстве тылов в Японской войне 1905 года. Предательство тыла — страшная вещь. 117 лет назад наши студенты из Санкт- Петербурга отправляли японскому императору поздравительные телеграммы. Когда гибли наши корабли в Порт-Артуре.

- История повторятся?

- Либеральный дискурс - это условно. Меня пугает угроза того, что у нас Майдан может быть лишь красного цвета. Под предлогом того, что "давайте вернем СССР". Я приводила этому много выкладок. Президент четко обозначает вектор. На 8 марта, вспоминая Екатерину Великую, называет ее матушкой. В эти же дни он вспоминает адмирала Федора Ушакова. Так обозначается имперский дискурс. И было сказано, что мы расхлебываем большевистскую национальную политику. Из-за этой политики сейчас приходится вести конфликты.

- Конфликты не могут длиться вечно.

- Я надеюсь на наше оружие, но идеологическая база у нас не выдерживает критики.

- Март 2022-го — это месяц свершений или месяц потерь?

- Свершений не бывает без потерь. Остается только молиться о нашем воинстве. И, конечно, очень горько, что нашу миссию не понимают другие страны христианского мира с пост-христианскими правительствами.

- А Китай?

- Китай в данном случае — опасный союзник. Но другого выхода нет. Хочется надеется, что эта чудовищная ситуация завершится наконец . А ведь многие почти привыкли, что в этих республиках Донецка и Луганска гибнут люди. И никто не обращал внимание на то, что к началу конфликта на наших границах скопилось войск больше, чем в крупнейших армиях НАТО.

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