Сбежавшая в Италию Вера Брежнева купается в роскоши в шикарном доме

Вера Брежнева призналась, что уже месяц живет в Италии. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева призналась, что уже месяц живет в Италии. Точно не известно, где именно находится сбежавшая в Европу певица. У нее есть шикарный дом в Форте-дей-Марми. Также артистка является хозяйкой особняка в тихом местечке на берегу озера Гарда.

Несколько дней назад появились слухи о том, что Вера Брежнева уехала в Польшу. Певица написала, что занимается волонтерством и упомянула центр помощи в Люблине. Однако на самом деле вокалистка, по ее совам, уже месяц находится в другой стране. "В Италии, где нахожусь уже месяц", - объяснилась она.

Италию Вера выбрала не случайно. В этой стране состоялась ее тайная свадьба с Константином Меладзе. У них в Европе роскошная недвижимость. Брежнева и Меладзе приобрели два дома: на курорте Форте-дей-Марми и на озере Гарда. По приблизительным оценками риэлторов, каждая вилла стоит от двух миллионов евро.

Вера не раз показывала поклонникам оливковые сады и шикарную террасу. Оба дома выполнены в светлых тонах, что вполне логично для жаркой Италии. Она также сообщала, что изучает итальянский язык. Вероятно, звезда эстрады хочет как можно скорее стать полноправным обитателем европейской провинции.

Отметим, Вера Брежнева родилась и выросла на Украине. В юном возрасте она попала в шоу-бизнес. Много лет артистка зарабатывала в России, давая концерты по всей стране. Она редко собирала большие залы. Больше выступала на корпоративах за большие деньги.