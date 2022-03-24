Четверо сотрудников "Росатома" не могут вернуться в Россию с Западной Украины

Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать доследственную проверку в связи с невозможностью специалистов Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» возвратиться с территории Украины в Россию.

- Согласно имеющимся данным, с 23 февраля четверо сотрудников госкорпорации не могут вернуться в Россию с Украины. Специалисты были направлены на Ровенскую АЭС в соответствии с контрактными обязательствами, - сообщили в СК Рроссии.

Бастрыкин поручил следователям тщательно разобраться в обстоятельствах произошедшего и при наличии достаточных оснований возбудить уголовное дело.

Напомним, ранее госкорпорация "Росатом" высказала секретариату Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) свою тревогу и озабоченность, что четверо его сотрудников не могут вернуться в Россию с Ровенской АЭС на Украине.

Отметим, что сотрудники центрального филиала АО "Атомспецтранс" Владимир Лапин, Илгиз Хуснетдинов, Иван Крячко и Владислав Шишкин доставили туда груз в соответствии с контрактными обязательствами.

Известно, что порядка 15 ядерных реакторов украинских АЭС работают на российском ядерном топливе и при содействии российских компаний и специалистов. Украинские националисты пытались дважды повредить хранилища Чернобыльской АЭС, минировали химические предприятия на Украине.

Но везде им мешали либо сотрудники этих предприятий, либо местные жители с российскими военными. Из пяти атомных электростанций на Украине пока только две взяты под совместную охрану (Запорожская и Чернобыльская АЭС). Их охраняют подразделения Росгвардии совместно с сотрудниками служб безопасности этих ядерных объектов.

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