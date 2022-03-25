Как правильно использовать систему «Платон»

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Информационные сервисы, ценные для бизнеса и регионов, гибкое управление и, при необходимости, перераспределение транспортных потоков с учетом региональных особенностей и текущей ситуации. Это лишь часть того нужного для экономики и страны, что может быть сделано на базе «Платона». Максимально быстро и при минимуме затрат, ибо система уже создана, отлажена и работает по всей стране.

Государственная система «Платон» действует на всей территории России с 2015 года и предполагает взимание платы с грузовиков массой более 12 тонн за использование ими федеральных трасс. При этом действует справедливый принцип: «сколько грузовик километров по федеральной трассе проехал, столько его владелец заплатил в Дорожный фонд».

Сегодня в системе зарегистрировано 1 млн 613 тысяч автомобилей и 705 тысяч грузоперевозчиков, которые с 2015 года перечислили 178 млрд руб. Собранные средства идут на развитие и ремонт федеральных трасс – опорной каркас автомобильной дорожной сети нашей страны. Так, в 2020–2022 годах за счет «Платона» с двух до четырех полос расширяется 600 км автодорог в 23 субъектах РФ, а в 44 субъектах идет капитальный ремонт более 100 мостов и путепроводов.

«За 6 лет система доказала не только свою работоспособность, но и целевую эффективность. Как механизм справедливого наполнения Дорожного фонда и создания равных условий конкуренции (обеления рынка перевозок). Однако, изначально в нее был заложен больший потенциал, который пока в силу объективных обстоятельств (жестко обозначенные границы использования системы, закрепленные в концессионном соглашении). По сути «Платон» - мультифункциональная система, цифровой инструмент государства для управления логистическими потоками», - уверен главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин.

Новая нефть

«Большие данные» уже стали основой для построения множества информационных сервисов – для граждан, бизнеса, государства. Понятный каждому пример того, как «большие данные» на транспорте работают на потребителя - сервис заказа такси Яндекс Go. На основе «больших данных» об автомобильном трафике в десятках городов страны, которые сервисы Яндекса – Яндекс-пробки, Яндекс-навигатор и другие, собирали многие годы в режиме 24/365 и технологий искусственного интеллекта стало возможным математически предсказывать длительность поездки из любого пункта А в любой пункт Б, а значит предложить клиентам услугу с фиксированной стоимостью. Потребителю это не могло не понравиться, и сервис Яндекс Go победил конкурентов.

По мнению Андрея Ионина, так и данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе. А от мониторинга в реальном времени логистических автомобильных потоков можно перейти к управления ими экономическими методами, а не ограничениями, штрафами или разрешениями.

«Нужно пустить в информационный оборот в интересах бизнеса, государства и граждан, те данные, что уже собраны и собираются каждый день «Платоном». Пока они лежат мертвым грузам и «тухнут». Это происходит по причине того, что в соглашении между государством и оператором системы четко прописаны цели ее использования – взимание платы с грузовиков. Этот вопрос эксперты и крупные транспортные компании поднимают уже не первый год. Государству, как владельцу данных «Платона», нужно сделать всего один регуляторный шаг, который ничего не будет стоить: определить, кто, к какой информации и на каких условиях (бесплатно или рыночно) может иметь доступ? Конечно, к чувствительной для национальной безопасности информации доступ должен быть ограничен или предоставляться в «выхолощенном» виде», - считает эксперт.

Рычаг управления

Сегодня, как и с первого дня работы системы, тариф «Платона» остается единым на всей территории страны и неизменным во времени до пересмотра решением правительства. «Уравниловка привычна, но в данном случае неэффективна. Эффективно, когда есть сезонная, временная, экономически обусловленная дифференциация тарифа. Цифровые решения «Платона» это позволяют сделать. Практически без дополнительных затрат. То есть у нас, благодаря действующей системе «Платон», есть гибкий, простой (в применении) и, главное, эффективный инструмент, а мы, как страна, им не пользуемся», - сетует Ионин.

«У нас большая страна, экономические условия и транспортные возможности в разных ее частях отличаются существенно: климат, уровень экономического развития региона, наличие альтернативных, автомобильному, способов грузовой логистики. И раз так, дифференциация тарифа с учетом всех этих факторов, выглядит логично и экономически обоснованно», - уверен он.

Например, согласно обновленной транспортной стратегии Российской Федерации, планируется обеспечить рост перевозок внутренним водным транспортом на 4,5% ежегодно до 222 миллионов тонн в 2030 году. Как отмечал в прошлом году министр транспорта РФ Виталий Савельев, мировая практика и опыт СССР показывают существенные перспективы использования внутренних водных путей. «Во многих странах доля такого транспорта ощутима в общем объёме грузооборота, например, в США – семь процентов, в Германии – 11 процентов, в Китае при сопоставимой протяжённости путей – восемь процентов», - говорил он. И тогда, по мнению Ионина, стимулирование внутреннего водного транспорта может быть достигнуто повышением в период речной навигации тарифа «Платона» в тех регионах, где необходимо развивать водные перевозки, а после завершения навигации тариф «Платона», напротив, понижать. Тем самым, логистические компании будут выбирать наиболее экономически приемлемый в данный момент вариант доставки грузов.

В сегодняшних реалиях, когда участники рынка срочно переориентируют доставку с морского транспорта на железнодорожный и автомобильный, возможность гибкого и своевременного регулирования движения транспорта, получение всесторонней аналитики, и принятия быстрых решений – инструмент, который бы очень помог логистической отрасли. «Ничего не нужно придумывать, все уже есть. – уверен Ионин. - С помощью «Платона» мы уже смогли во многом «обелить» рынок перевозок. Сегодня на повестке – задействовать весь арсенал системы для обеспечения транспортного баланса, чтобы помочь отрасли в непростой ситуации».