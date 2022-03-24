Северная Корея успешно испытала межконтинентальную ракету, способную поразить США: как это изменит баланс сил на Востоке

Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету нового типа, которая находилась в полете более 71 минуты, преодолев расстояние около 1100 км и поднявшись на высоту свыше 6000 км. Фото: REUTERS

Когда весь мир, казалось бы, обсуждает только события на Украине, Северная Корея заставила вспомнить и о себе. Пхеньян запустил межконтинентальную баллистическую ракету нового типа, которая находилась в полете более 71 минуты, преодолев расстояние около 1100 км и поднявшись на высоту свыше 6000 км. Такой «дерзости» от КНДР мало кто ждал, ведь еще в 2017 году она обещала подобных пусков не совершать. Чем грозит этот запуск для ситуации в регионе, который уже очень давно находится на грани новой войны?

- Северная Корея еще в январе предупредила, что ее усилия по нормализацией отношений с США не дают результатов и в связи с этим она выходит из добровольно взятых на себя в 2017 году ограничений на запуски ракет, - разъясняет ситуацию для kp.ru Александр Жебин, руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН. - Тогда КНДР заявила, что на том этапе ее ракетная программа достигла необходимых результатов, поэтому продолжать испытания нет необходимости. Каких-либо международных обязательств Пхеньян по этому поводу на себя не брал. Другое дело, что есть резолюции СБ ООН, запрещающие Северной Корее запуски ракет с использованием баллистических технологий. Но северокорейцы никогда этих ограничений не признавали.

В ответ на запуск северокорейской баллистической ракеты Южная Корея произвела запуск своих баллистических и крылатых ракет в район Японского моря. «Ракетный диалог» резко обострил ситуацию в регионе. Как испытание Северной Кореей новой ракеты скажется на ее военном потенциале?

- То, что Пхеньян продемонстрировал с начала этого года - ведь испытаний было уже несколько, - свидетельствует о том, что северокорейский ВПК и ученые, работающие в оборонной области, достигли заметных успехов, - признает Александр Жебин. - Они смогли испытать ракету, которая является самой мощной и современной из всех, что они испытывали до сих пор.

Такой «дерзости» от КНДР мало кто ждал, ведь еще в 2017 году она обещала подобных пусков не совершать. Фото: REUTERS

Но на вопрос, может ли КНДР, вдохновившись своими военными успехами, снова вступить в открытый конфликт с Южной Кореей, эксперт напомнил, что на Корейском полуострове настоящего мира до сих пор нет. Есть перемирие, заключенное еще в 1953 году, положившее конец боевым действиям. Политического решения конфликта как не было, так и нет. И главная причина, напоминает Жебин, - соглашение о перемирии предусматривало вывод всех иностранных войск из Южной Кореи. Китайские народные добровольцы территорию КНДР покинули еще в 1958 году. А вот американские войска до сих пор остаются на юге Корейского полуострова. Смысл их присутствия там - оказание давления на Советский Союз (сегодня на Россию) и Китай.

Опасность вспышки нового «горячего» конфликта в Юго-Восточной Азии поэтому сохраняется. Ведь даже нынешний его «спящий» режим прерывался открытыми военными стычками между сторонами в 2010 году. Заключенное между двумя Кореями в 2018 году соглашение о снижении уровня военной напряженности в регионе так и остался только на бумаге. Причина проста - Северная Корея видит, и не без оснований, главную опасность для себя в войсках США, расположенных в Южной Корее. Но уходить оттуда американцы не собираются, особенно сейчас, когда их позиции на Украине, столь упорно создаваемые последние десятилетия, вот-вот рухнут.

Правда, запуск новой северокорейской баллистической ракеты, способной достичь и Америки, радости им явно не доставляет. Особенно после того, как Байден все же разглядел, что российский гиперзвуковой «Кинжал» остановить просто невозможно.