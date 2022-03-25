Выбравшиеся из мариупольского ада: Нацики нас загоняли в подвалы и держали под дулами автоматов

В Мариуполе и его окрестностях идут ожесточенные бои. Фото: Дмитрий СТЕШИН

КАК ОБМАНУЛИ БОЕВИКОВ

Дизайнер Марина Жеренко - из Мариуполя. Но с конца 90-х живет в Москве. В родном городе оставались ее мама и близкие родственники, буквально на днях им удалось спастись и добраться до Москвы. Когда Марина в одной из соцсетей на рассказала, что пришлось пережить ее родным, десятки украинских ботов накинулись на нее с криками «Это неправда!».

Мы связались с Мариной.

- Самая настоящая правда, - спокойно говорит она. – А что такое ложь – это я теперь хорошо знаю. Потому что не было со стороны Украины ни коридоров, ни гуманитарной помощи. Были только нацики из «Азова»*, по другому в Мариуполе их и не называют. Нацики загоняют людей в «бомбоубежища», а потом не выпускают под дулом автоматов. Соседи моей мамы попали в такое бомбоубежище в ДК Строителей. Их держали в заложниках, вырваться удалось обманом – сказали, что нужно бабушку привести. Но выпустили их только тогда, когда они еду, воду и вещи оставили. Это там сейчас на вес золота. Кто ж поверит, что человек не вернется за таким богатством.

Дизайнер Марина Жеренко родом из Мариуполя. Фото: Кадр видео

- Как ваши родственники жили эти последние 20 дней?

- По-разному. Мама наотрез отказалась спускаться в подвал: ей больше 80 лет, не набегаешься. К чему все идет, было понятно сразу, поэтому мы вместе со старшим братом прямо заставили ее набрать воды во все, во что можно. Она наварила круп, нажарила котлет, так и пережила. Мы решили, что лучше всего прятаться в ванной, там несущие перекрытия. Было страшно, я даже представить себе не могу… Мама только сейчас понемногу отходит. Ведь нацики как делали – ставили пушку и танк перед домом, больницей, школой – обязательно в паре. Сразу после выстрела меняют позицию, даже 100 метров хватает, чтобы не получить «обратку». И эту обратку получает тот дом, перед которым они стояли…

Маме повезло, в квартире не выбило окна. Да, было холодно, но жить все же было можно. А у многих стекол не осталось, ветер гуляет, температура минусовая. Им пришлось в подвале пережидать. Там сейчас, кстати, квартиры никто не закрывает, чтобы в случае чего, при прямом попадании снаряда, можно было тушить пожар и не пустить пламя в соседние квартиры.

РАЗДЕВАЮТ И ИЩУТ НАКОЛКИ-СВАСТИКУ

- А как удалось вырваться? Кто-то сообщил о гуманитарном коридоре?

- Военные ДНР и сообщили. Украинцы, конечно, никому ни про какие коридоры не рассказывали. Они, наоборот, говорили так: «Кто будет выходить в сторону России, тот предатель родины со всеми вытекающими». Поэтому никто ничего не знал. Неподалеку от мамы живут наши родственники, вот к ним и пришли военные из ДНР. Сказали, что нужно уезжать, объяснили, в каком направлении... Собрались за считанные минуты. Но нужно было забрать маму. Это близко – минут 15-20, но только когда время мирное. А сейчас… Один из родственников, Алексей, несмотря на обстрелы поехал за ней на велосипеде.

Мама выскочила в чем была, взяла только документы. Алексей попытался посадить ее на велосипед, но ничего не вышло. Бежали под обстрелами, Леша тащил велосипед и маму, падали, снова поднимались и бежали. Вся дорога разбита, столбы и провода на земле, бежать сложно, мама задыхалась, но бежала.

К счастью, добежали. Всего набралось 9 человек, на двух машинах поехали в сторону, где и увидели созданный Россией коридор. Все организовано четко: стоят военные, направляют, куда ехать. По коридору попали в поселок, который уже под контролем ДНР. Очередь из машин и автобусов очень большая. Автобусы пропускают в первую очередь, потом личные авто. Досмотр очень тщательный! Каждого фотографируют, в том числе пальцы. Проверяют все документы. Мужчин раздевают до пояса, ищут наколки-свастику и следы от ношения оружия: мозоли от ремня на плечах, следы пороха на руках и так далее. Всем подозрительным - сразу наручники. И таких много, «азовцы» переодеваются в одежду мирных. Но им не особо удается просочиться.

За один день моим родственникам не удалось пройти эту очередь. Но отношение к людям хорошее. Есть палатки, где можно не только сидеть, но и лежать. Раздают воду и еду. А маме солдаты улыбались и уговаривали не стоять, а идти в машину, чтобы не мерзнуть. Вечером им дала ночлег совсем незнакомая женщина. Разместила все 9 человек у себя и накормила: сварила картошку, нажарила котлет и рыбы! Вот в ней я узнаю НАШИХ УКРАИНЦЕВ! Я знала в своей жизни только таких людей!

Родственникам удалось немного отдохнуть, отогреться и спокойно поесть впервые за 20 дней.

Обуглившиеся после обстрелов жилые дома. Фото: Дмитрий СТЕШИН

НЕ ОТЗОВЕШЬСЯ НА «СЛАВА УКРАИНЕ!» - ПОПАДЕШЬ В ПЫТОЧНУЮ

- На следующий день они прошли досмотр, и добраться до Таганрога – это уже Россия, - продолжает рассказ Марина. - Потом у них закончился бензин. А российских рублей нет! И совершенно незнакомый дальнобойщик залил им полный бак и оплатил. Вот так, просто услышал их разговор и помог.

- Теперь они уже в Москве. Как себя чувствуют?

- Они счастливы, что живы, и очень сильно пересмотрели отношение к материальным ценностям. Они ведь по звуку научились определять, чем стреляют, научились вычислять, через сколько будет следующий большой обстрел, когда стены в доме ходят ходуном, падают люстры и двери между комнатами сами открываются. Научились спать урывками, до сих пор вздрагивают при малейшем ударе. Представьте, сегодня дедушка поехал посмотреть, как внук играет в хоккей. Когда шайба громко ударила по борту, он по привычке присел.

Знаете, что я еще хочу сказать. В Мариуполе много мирных жителей остались без крова над головой. Отчаяние заставляет людей усомниться в правильности происходящего. Это и есть цель Киева - вызвать ненависть к России! Но у них это не особо получается. Да, в первом порыве эмоций, когда люди выходят из подвала и видят, что дома больше нет, они могут что-то сказать, и их можно понять. Но это проходит, никто из них не занимает сторону нациков! Ведь в наш город нациков никто не звал, в 2014-м силы ДНР не успели всего на пару дней. А потом 8 лет знаете, что было. Нацики только силой могли заставить им подчиняться. Идет, например, по улице и кричит: «Слава Украине!». И смотрит, кто как отзывается. Или в автобус входят и тоже кричат. И кто отозвался без воодушевления, того могут отправить в пыточную тюрьму, которая находится в бывшем аэропорту. К счастью, теперь уже - находилась.

Мирные жители ждут эвакуации через гуманитарный коридор. Фото: Дмитрий СТЕШИН

ТОЛЬКО ЦИТАТЫ

Выдержки из интернет-поста Марины Жеренко (эмоциональная орфография автора сохранена):

Издевались напоследок

«ПРАВДА!!! Никакой гуманитарной помощи Киев Мариуполю не оказывал!! И даже не пытался! Наоборот: их держали в холоде, без воды, света и тепла, словно хотели поиздеваться напоследок как следует!!! Украинские военные обращались очень грубо, с насмешкой, пренебрежительно! Не как с людьми!!! (со слов моих родственников дословно).

ПРАВДА!! Украинская армия бросает трупы своих погибших товарищей где попало… Даже не хоронят… Служащие ДНР своих погибших и раненых не бросают и увозят даже под обстрелами...

ПРАВДА!! В Мариуполе в дни военных действий резко похолодало и неожиданно для этой местности выпал снег! Это спасло большое количество людей, которые не успели запастись водой или у которых она закончилась. Люди собирали снег, кипятили и так спасли себя сами. По мнению жителей, это сама святая Мария, в честь которой назван город, им помогла.

ПРАВДА!! Люди готовили еду на кострах и делились друг с другом. В Мариуполе много деревьев и многие из них были повалены, жители сами их распиливали под дрова…

ПРАВДА!! Мародерство процветает с первых дней боевых действий! Все магазины и банкоматы закрыли. Разбивали магазины бойцы «Азова», которым была нужна еда и выпивка… За ними, естественно и мирные жители следовали. В итоге не осталось ни одного целого магазина. Квартиры тоже грабят на каждом шагу, но в первую очередь берут еду.»

* Запрещенная в России националистическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мариуполь своими глазами — это теперь филиал ада

Спецкор КП Дмитрий Стешин побывал в больнице, накрытой украинскими «Градами». Больница «работает» - живые лежат в коридорах вместе с мертвыми, в палатах трупы до потолка, а на соседних улицах - бои (подробности)

Сколько еще продержится Украина: объясняем, что показал месяц военной операции

На вопросы «Комсомольской правде» ответил экс-главком Сухопутных войск России генерал-полковник Владимир Чиркин (подробности)

Месяц спецоперации: Олигархов раскулачили, Фейсбук* закрыли, «звезды» отчалили. Да мы мечтать об этом не могли

Ровно месяц назад 24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине (подробности)