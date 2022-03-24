В день весны и обновления президент Токаев рассказал о Новом Казахстане

Фото: akorda.kz

В Москве в недавно отреставрированном павильоне «Казахстан» на ВДНХ отметили праздник весеннего обновления – Наурыз. День весны и обновления. Гостями торжественного мероприятия, организованного Посольством Республики Казахстан в России, стали дипломаты, деятели науки и культуры, представители казахской диаспоры и журналисты.

Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Казахстан в России Ермек Кошербаев назвал Наурыз ярким символом духовного наследия, символом уникального национального кода, связи поколений, обновления и стремления к новой жизни. Посол особо отметил, что Наурыз олицетворяет мир и любовь, имеет философский смысл и общемировое культурное значение как праздник единства и согласия между людьми и народами. Ермек Кошербаев процитировал посвящённые Наурызу строки отца-основателя казахской словесности, поэта и философа Абая Кунанбаева:

На весеннем кочевье аулы сошлись,

В общей радости родственники обнялись.

А знакомые просто, шутя и смеясь,

Обо всём толковать собрались.

Перед гостями выступили ансамбль из Астрахани «Сары-Арка», музыканты из молодёжного концертного объединения «Pianopolis» и танцевальный детский творческий коллектив посольства Казахстана в России.

Фото: akorda.kz

Праздник с 4000-летней историей

Профессор Томского государственного университета, этнограф-востоковед Людмила Шерстова рассказала, что праздник, запрещённый в советское время как религиозный, был возрождён в 1991 году. С тех пор его уже более 30 лет широко отмечают по всей стране.

«Наурыз – это календарный праздник, который связан с астрономическими особенностями. Это время, когда длина ночи становится равной длине дня, и дальше до летнего солнцестояния день будет расти. У многих народов этот день трактуется как начало нового года. Истоки праздника уходят в глубочайшую древность, когда во II тысячелетии до н.э. евразийские степи Западной Сибири, Казахстана, Средней Азии были территорией, где жили носители индоиранских языков. Это время, когда начинается подготовка к весенним полевым работам, поэтому огромное значение в праздничном меню Наурыза имеют блюда из зерна – чаще всего проросший ячмень», – объяснила Людмила Шерстова.

По словам профессора, праздник, который пришёл из древности, закрепился в культуре более позднего населения всего региона.

«Сегодня и казахи празднуют Наурыз, и таджики, и точно так же этот праздник важен в Иране, и в Афганистане, и для народов Сибири. Отношение к этому празднику менялось в связи с распространением на территории Казахстана и России мировых религий. На Руси это было христианство, на территории Средней Азии и Казахстана – ислам. При этом ни одна мировая религия не может закрепиться на новой территории, если она не воспримет какие-то элементы уже существующих религиозных верований и традиций. И Наурыз как праздник встречи Нового года вошёл в ислам, при этом он не потерял своего значения нового года, праздника, когда нужно устраивать богатый пир. Почему богатый пир? Потому что в таком случае будет богатый год, богатый урожай, богатый приплод скота», – отмечает этнограф-востоковед.

С надеждой и верой в лучшее

21 марта с праздником Наурыз соотечественников поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он отметил, что Наурыз является праздником, воспевающим добро и созидание, благополучие и единение, взаимную заботу. «Я приехал сегодня в Алматы, чтобы отпраздновать с вами великий день. Алматы – золотая колыбель нашей независимости. Именно в этом месте возобновилось празднование народного праздника. Алматы – духовный, культурный и деловой центр казахстанского народа. Здесь сосредоточены представители интеллигенции, искусства, образования, науки и бизнеса», – сказал президент.

Фото: akorda.kz

Он особо отметил героизм алматинцев, проявленный во время трагических январских событий. «Дорогие алматинцы, я рад, что в праздничные дни нахожусь вместе с вами в нашем любимом городе. В этом непростом году каждый из нас встречает Наурыз мейрамы с особыми надеждами и верой в лучшее. В январе наш город принял на себя основной удар бандитов и террористов, погибли и пострадали невинные люди, нанесён огромный ущерб городской инфраструктуре. Но алматинцы, и я признателен вам за это, не дрогнули перед лицом невиданной угрозы нашей государственности. Вы сплотились в критический момент, с вами была вся страна», – сказал президент.

По его словам, Казахстан ждут масштабные реформы. «Вместе с вами, с молодёжью, мы обязательно построим эту новую страну, новый Казахстан, вторую республику. И у нас всё получится», – не сомневается Касым-Жомарт Токаев.

Выступление президента прокомментировал государственный секретарь Республики Казахстан Ерлан Карин. Он заметил, поздравляя алматинцев с праздником Наурыз, что глава страны использовал новое определение – «Вторая республика». Некоторые эксперты задаются вопросом, что подразумевается под этим понятием и как оно соотносится с выражением «Новый Казахстан».

«Фактически, эти две идеологемы имеют одну суть, различаясь лишь в акцентах. Новый Казахстан – это образ будущего нашей страны в целом. И речь, прежде всего, идёт о необходимости обновления общественных ценностей и формирования нового качества нации. Соответственно это не значит, что мы сразу после январских событий или после Послания (президента – ред.) начали автоматически как бы уже жить в Новом Казахстане. Выдвигая концепт «Новый Казахстан», президент обозначил новую цель нациестроительства на ближайшую перспективу», – сказал госсекретарь.

Фото: akorda.kz

По его словам, речь идёт о формировании принципиально нового конституционного баланса между институтами власти, в первую очередь – перехода от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с сильным парламентом.

«В рамках реализации текущего Послания главы государства в более чем 30 статьях Конституции и 20 законах предполагаются изменения. Это очень масштабный план реформ. Намеченные новации существенно изменят всю конфигурацию политической системы. Фокус сделан на расширение участия граждан в управлении государством, формирование новой политической культуры», – считает Ерлан Карин.

Поэтому можно говорить не только о начавшейся смене модели государственного управления, но и об изменении парадигмы государственного и общественного развития в направлении того, что в устах президента получило определение «Вторая республика».

«Это уже вполне близкая и осязаемая цель, поскольку реализация выдвинутых главой государства политических реформ планируется в течение этого года. Иными словами, Новый Казахстан – это обновление общества и нации, а Вторая республика – это обновление государственной модели», – заключил государственный секретарь Республики Казахстан.