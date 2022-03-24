Инна Чурикова: "Немного простыла. Не переживайте"

Актриса Инна Чурикова Фото: Борис КУДРЯВОВ

«Аудиенция» в афише Театра им.Вахтангова переехала с 21 и 22 марта на май. Из-за болезни актрисы Инны Чуриковой. Она в главной роли, играет английскую королеву Елизавету II.

Как нам сказали в театре, у Инны Михайловны возникли проблемы с голосом, заболело горло, поэтому пришлось спектакль отменить.

На днях народная артистка СССР играла в «Ленкоме» «Ложь во спасение». После спектакля зрители видели, как Инну Михайловну выводили к скорой. Публика заволновалась. Что с народной любимицей, как она себя чувствует? Мы узнали из первых уст.

- Со мной ничего страшного, не переживайте. Немного простыла, - сообщила KP.RU Инна Чурикова. – Я больше волнуюсь не за себя, а о своих партнерах. Самое неприятное, если по твоей вине кто-то заболеет. Всё-таки я не одна на сцене. Перестраховываюсь. Но уже все в порядке. Рядом врач. Так что не надо паники.

- Как сегодня принимает зритель? Какое у публики настроение из-за событий в мире?

- Как ни странно, сегодня особенно хочется играть и выходить на сцену. Публика доброжелательная. На днях мы играли «Ложь во спасение», был очень теплый прием. После спектакля и зрители, и артисты уходили в хорошем, радостном настроении. Интересно будет сыграть «Аудиенцию». В спектакле речь идет о геополитике, о взаимоотношениях Запада и России. Жду реакцию зрителей...

27 и 30 марта в "Ленкоме" запланированы показы спектакля «Ложь во спасение». Инна Михайловна отменять их не собирается. 6 и 7 апреля - «Аудиенция» в Театр им.Вахтангова.

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