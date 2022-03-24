Минобороны России: в Чернигове неонацисты взорвали мост на пути у беженцев

В Чернигове взорван автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении. Фото: REUTERS

Украинские националисты и боевики территориальной обороны продолжают всячески препятствовать выходу мирных жителей из населенных пунктов. А тех, кто их пытается ослушаться просто расстреливают, а машины сжигают.

- Так, в Чернигове по распоряжению главы города и руководителя областной военной администрации, в целях пресечения любых попыток местного населения покинуть город, взорван автомобильный мост через реку Десна на киевском направлении. В этом же городе инициативная группа местных жителей в связи с тяжелейшей гуманитарной ситуацией (из оставшихся 120 тысячи человек более половины больны, медицинская помощь им не оказывается, лечебные учреждения заполнены боевиками ВСУ и территориальной обороны) обратилась к администрации с просьбой о выходе в безопасные районы. В итоге активисты были задержаны сотрудниками СБУ, а несколько человек в последствии расстреляны, - сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник отметил, что значительная часть насильно удерживаемого радикалами в украинских городах населения по-прежнему ищет любые возможности для эвакуации в Россию, о чем свидетельствуют многочисленные обращения граждан по различным каналам в Россию.

При этом наша страна, руководствуясь исключительно принципами международного гуманитарного права, продолжает масштабные мероприятия по оказанию всесторонней помощи населению в контролируемых районах Украины, Донецкой и Луганской народных республик.

ВНИМАНИЕ!

Ежедневно с 10 часов утра продолжается открытие гуманитарных коридоров на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях, по одному – в Россию и еще по одному – через подконтрольные киевским властям территории в сторону западных границ Украины. Вооруженные Силы России неукоснительно соблюдают "режим тишины" на всех, в том числе заявленных украинской стороной маршрутах.

Для выхода иностранных судов из украинских портов в открытое море Российская Федерация также создает гуманитарный коридор, который представляет собой безопасную полосу движения судов от района сбора, расположенного в 20 милях юго-восточнее порта Ильичевск.

Протяженность гуманитарного коридора составляет 80 морских миль в юго-западном направлении, ширина полосы движения 3 мили. Время действия коридора – ежедневно с 08:00 до 19:00 (время московское), начиная с 25 марта 2022 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 724 332 - жителей из 2 095 населенных пунктов Украины просят гуманитарный коридор в сторону России.

17 105 - человек, из них – 4 095 детей за минувшие сутки, без участия Киева эвакуированы в Россию.

401 216 - человек, из которых 84 865 детей выехали за время специальной военной операции в Россию.

47 551 - машин пересекли границу из Украины в Россию за минувший месяц.

4,5 - миллионов украинцев находятся в заложниках у украинских националистов в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе и более чем в 20 других крупных населенных пунктах.

6 837 - граждан из 26 иностранных государств, которые волею судьбы оказались на территории Украины не могут вернуться домой.

67 - иностранных судов из 15 стран застряли в портах Украины и не могут выйти в море.

9,5 - тысяч пунктов временного размещения открыты для граждан Украины в России.

22 - тысяч тонн продуктов, лекарств и предметов первой необходимости ждут жителей Украины на пунктах сбора.

4 933 - тонны гуманитарных грузов, доставлено из России на Украину со 2 марта.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армении Суреном Папикяном. Главы ведомств обсудили текущую обстановку в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В тоже время состоялись консультации заместителя Министра обороны России генерал-полковника Александра Фомина с президентом Международного Комитета Красного Креста Петером Маурером, находящимся с визитом в России. Собеседники обменялись информацией о предпринимаемых сторонами усилиях по организации эвакуации мирного населения и иностранных граждан из опасных зон Донецкой и Луганской народных республик на территорию России, а также в западном направлении на территорию Украины.

Замминистра обороны РФ провел встречу с президентом Международного Комитета Красного Креста Фото: Минобороны РФ

Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы оказания гуманитарной помощи пострадавшим и другие аспекты гуманитарного характера. Встреча имела конструктивный характер взаимодействия на гуманитарном направлении.

В Минобороны России подчеркнули, что особое внимание в разговоре представителей ведомств "было уделено соблюдению норм международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций 1949 года".

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