Последние новости о ситуации вокруг Украины Фото: Александр КОЦ

У Джо есть план

Вашингтон создал спецгруппу, которую обязали создать супреплан реагирования, если Москва вдруг применит биологическое, химическое или ядерное оружие. Эта зондеркоманда, которой дали имя «Тигр», кумекает над сценариями мощного ответа на потенциальное нападение русских войск на конвои с оружием и другой помощью Украине, которые шлют Киеву страны северо-атлантического альянса.

Матвиенко все знает про Зеленского

Встреча российского лидера и руководителя незалежной возможна при предварительной выработке договоренностей между двумя странами. Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко именно такие условия встречи назвала в интервью телеканалу CCTV. А договорённость, наверное, будет скоро — когда деваться официальному Киеву будет уже некуда.

Херсон — мин нет

Инженерные войска Российских Вооруженных Сил привычно делают доброе дело. В данном случае они разминировали сельскохозяйственные угодья в Херсонской области. Мины вместо зерна посеяли на херсонских полях нехорошие люди из украинских силовых подразделений. Пришли хорошие русские саперы, железо убрали и пригласили настоящих украинских тружеников сеять разумное, доброе, вечное. Минам — нет, хлебу — да.

У Стрелкова потери

Тесть экс- главы Минобороны ДНР Игоря Стрелков, Сергей Ситоленко, погиб в окрестностях Авдеевки. «В семью пришло горе», — так написал Стрелков в соцсетях, прикрепив ссылку на публикацию супруги, Мирославы Регинской. Ее отец, сержант Ситоленко (позывной «Сытый») воевал в Донбассе с 2014-го года. Он служил в третьем батальоне 3-й бригады народной милиции ДНР.

Пентагон звонит дважды

Высшее военное руководство США за минувший месяц предпринимало несколько попыток связаться с руководством Минобороны России. Но, по данным The Washington Post со ссылкой на представителя Пентагона Джона Кирби, дозвониться до российских коллег господам из Пентагона ни разу так и не удалось. Неужели номера телефонов поменялись? А, может, голубиную почту попробовать?

Неровное Ровно

Высоко-квалифицированные специалисты-атомщики из Российской Федерации насильственно удерживаются в железнодорожном вагоне на площадке Ровенской Атомной электростанции. Об этом говорится в ноте постпредства РФ при международных организациях в Вене, направленной в Международное агентство по атомной энергии, МАГАТЭ. Наши атомщики были в рабочей командировке в Ровно в феврале — там их их задержали на неопределенный срок.

Грузинский экспресс

В Тбилиси везут погибших за незалежной. Накануне в столицу закавказской республики доставили тела двух бывших военнослужащих армии Грузии, которые зачем-то решили повоевать за Украину. Останки третьего пока не доставлены. Всего на стороне ВСУ воюет несколько десятков грузинских добровольцев (предположительно, более полусотни). Среди них – бывший министр обороны Грузии 48-летний Ираклий Окруашвили. История учит тому, что она ничему не учит. То есть, уже забыли 08.08.08?

Латыши - крепыши

В маленькой, но гордой Латвии местный Минкульт отважно вступил в борьбу с артистами, которые еще 18 марта участвовали в концерте-митинге в честь Дня воссоединения Крыма с Россией, что прошел в «Лужниках». Предложение поступило в латвийский МИД - и там было одобрено. Кто попал в «черный список»? Режиссер Никита Михалков и дирижер Валерий Гергиев, актеры Дмитрий Певцов и Владимир Машков, певцы Полина Гагарина и Николай Расторгуев. Им запрещен въезд в балтийскую страну на неопределенный срок. Неужели кто-то в Риге думает, что эти люди огорчатся невозможности проверить, что на Рижском взморье воздух свеж?

Старикам помогут

«Выплаты по 10 тысяч рублей направлены на поддержку социально незащищенных групп населения на Украине — пенсионеров и бюджетников», — указали в российском МЧС, где начали работать пункты выдачи финансовой помощи на освобожденных территориях. Безопасность выдачи помощи обеспечивают бойцы Росгвардии. Людей информируют через СМИ и другие источники информации.

Лукашенко против третьей мировой

Лидер Белоруссии считает, что предложение Польши направить на Украину западный миротворческий контингент чревато третьей мировой войной. «Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже этого Байдена пригласили из-за океана, - заявил Лукашенко, - И ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч сто и введем через Львов на Украину!». По словам белорусского президента, это все кончиться может плохо. И не только для "миротворцев".

Первым делом - вертолеты

Очередные американские санкционные ограничения затронут почти полсотни российских предприятий. Им не будут предоставлять ни современные западных технологии, ни финансовые ресурсы. Вашингтон, в частности ввел санкции против основных вертолетостроительных предприятий России.

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