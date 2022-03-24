Известная актриса вывела на чистую воду сбежавшую за границу Хаматову: "Спасает недвижимость с заламыванием рук"

Актриса Чулпан Хаматова Фото: Михаил ФРОЛОВ

Внезапный побег Чулпан Хаматовой из России вызвали шквал обсуждений в актерской среде. Актриса обосновалась в Латвии в экопоселке для миллионеров. Коллега звезды Екатерина Волкова разразилась гневной отповедью, обвинив Хаматову в корысти.

Екатерина Волкова крайне редко делает публичные заявления. Обычно знаменитость делится с поклонниками фотографиями и видео о своих детях или рассказывает о новых проектах, в которых задействована. Однако на днях она решила вывести на чистую воду Чулпан Хаматову.

"Деликатность нынче понятие непонятное. Это как слово «волнительно», которого нет в русском языке, но его можно употреблять артистам. Может, тем артистам, которые очень любят Родину, но построили дом в Латвии, и вынуждены спасать недвижимость с заламыванием рук", - размышляет актриса.

Она назвала поступок Хаматовой "лицемерием". "Как это ни печально, при всей своей благотворительности и заслугах народных, и перед первыми лицам, что ли, но это как-то явное лицемерие получается. Ведь человек-то по поступкам оценен. Отчаянное, трагично трусливое, если хотите, предательство. Боже, я это вслух сказала, крамольные вещи позволяю себе", - рубанула Волкова.

После чего посоветовала Чулпан помнить об истинных корнях. "Когда перекрашиваетесь в блондинку", - добавила Екатерина.

Напомним, о своем переезде в Латвию Чулпан Хаматова сообщила публично. Она рассказала, что ее дом находится в лесу, до которого тяжело добираться. Правда, актриса не стала уточнять, что деревянный коттедж площадью в 200 квадратных метров находится в экопоселке для миллионеров на берегу озера. Стоит такое гнездышко в 80 км от Риги по самым скромным подсчетам от 350 тысяч евро.

Участок площадью в 50 соток Хаматова приобрела еще в 2013 году. Сразу же после этого актриса получила вид на жительство в Латвии.

Позднее также выяснилось, что Чулпан пригласили играть на сцене Нового Рижского театра. "Совсем скоро она будет участвовать в наших шоу. На начальном этапе - на родном языке", - поделился режиссер Алвис Херманис.