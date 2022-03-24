Чулпан Хаматова в Латвии будет зарабатывать в 5 раз меньше: а расходы у артистки огромные - коммуналка 800 евро и проблемы с учебой у дочек

Чтобы играть в театре Чулпан Хаматовой придется учить латышский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В марте 46-летняя народная артистка РФ Чулпан Хаматова переехала на ПМЖ в Латвию. Перед этим актриса уехала с детьми в запланированный отпуск, а оттуда семья прилетела не в Москву (где звезду ждали на работу сразу в двух театрах), а в Ригу. Хаматова восемь лет назад получила вид на жительство в Латвии. Звезда кино и театра улетела в Латвию с тремя дочками 20-летней Ариной (студенткой музыкального училища), 19-летней Асей (студенткой юрфака Академии внешней торговли), 11-летней школьницей Ией.

Тут же возник вопрос: как устроит свою жизнь Хаматова? Обсуждение спровоцировало заявление артистки об отсутствии денег – Чулпан рассказала, что сбережений хватит ей с детьми прожить без доходов три или четыре месяца. Многие удивились, так как артистка – звезда первой величины: с солидными гонорарами в кино и в театре. В Москве она была занята в кассовых спектаклях, в том числе: в Театре Наций – «Горбачев», «Иранская конференция», «Мастер и Маргарита», «Рассказы Шукшина»; в «Современнике» - «УтроВечер», «Враги. История любви». Хаматова в интервью на YouTube удивила сообщением о том, что у нее не было денег даже на дорогу из аэропорта Риги до собственного латвийского жилья: «Дом стоит в деревне. Даже чтобы добраться до него, нужна была помощь других людей, потому что денег, чтобы арендовать машину у меня не было. Я очень благодарна каждому, кто мне помогает». Можно предположить, что после таких заявлений желающих помочь стало еще больше. К тому же, в Латвии у Хаматовой есть знакомые.

Хаматову тут же трудоустроили: пока не официально – просто гарантировали место в труппе Нового рижского театра. В Москве в Театре Наций спектакли «Рассказы Шукшина» и «Горбачев» поставил латвийский режиссер Алвис Херманис. Чулпан Хаматова играла в этих постановках главные женские роли. 56-летний Алвис Херманис — худрук Нового рижского театра, и узнав из интервью о переезде Чулпан - позвал ее в труппу. Пообещал: мол, сначала она сможет играть на русском. Как оказалось, это приглашение в силе – стороны должны встретиться и обсудить детали. А вот детали пока не продуманы. Во-первых, нужно будет что-то ставить или адаптировать «под Чулпан», чтобы ее роль была на русском языке; здесь постановки чаще идут на латышском. Поэтому быстро начать работать не получится. Во-вторых, зарплаты у театральных латышских актеров в отличии от московских не высокие. В Москве за выход в спектакле звезда первой величины как Хаматова получает около 100 тыс. руб., а в Риге в 5 раз меньше. В Риге несколько ведущих латышских театров - Национальный театр, «Дайлес» и Новый рижский театр. Чтобы зажить в них полноценной актерской жизнью нужно владеть латышским языком. Уже сейчас говорят о том, что Хаматову могут позвать в антрепризные спектакли в других европейских странах, где есть постановки для русскоговорящего населения. Кино и сериалы в Латвии в таких объемах и с такими гонорарами как у России никто не снимает. Колеги уже подсчитали — актриса будет зарабатывать в 5 раз меньше. Однако если начнет ездить с зарубежной антрепризой для русскоязычных, то финансовая ситуация выправиться — но это случится не так быстро. Когда Чулпан начнет работать в театре, если она получит несколько наименований спектаклей – ее зарплата первое время не сможет быть больше 3 тысяч евро. Возможно, что близкие сдадут в аренду квартиру Хаматовой в Москве – тоже дополнительный доход.

Деревянный дом Чулпан Хаматовой в экопоселке Аматциемс: участки здесь по 50 соток, все дома типовые — деревянные без забора. Фото: СОЦСЕТИ

А жизнь в Риге дороже чем в Москве: только коммуналка за такой дом как у звезды в отопительный сезон - от 800 евро. Перевод и обучение старших дочек-студенток возможно на платной основе. В школу в середине учебного года и без сертификата на знание латышского языка попасть сложно. Есть частные школы – но в них обучение на латышском. Скорее всего попасть в местные учебные заведения ее дочери смогут лишь в следующем учебном году. Впереди у Хаматовой решение множества бытовых проблем.

Кроме того, Чулпан покупала свой дом для отдыха – жить так далеко от цивилизации работающей женщине с детьми не удобно. По совету друзей Хаматова в 2013-м году купила землю в экопоселении в 80 км от Риги. Построила здесь на участке в 50 соток деревянный дом площадью 200 кв м. Кругом деревья, лес, озеро – чудесная природа и тишина. И состоятельные соседи – русские, французы, бельгийцы, латыши. Рыночная цена домов здесь – в среднем 400 тыс. евро. В поселке Аматциемс меньше 300 коттеджей, есть магазин, салон красоты и ресторан – вот и вся инфраструктура. Раньше в свой экопоселок актриса ездила на каникулы и в отпуск – сама была за рулем. Теперь, чтобы актрисе работать, а детям учиться в будни дни надо перебираться в Ригу – или ездить ежедневно 80 км туда и обратно. В ближайшее врем Чулпан Хаматовой придется решить много проблем. Как и ее коллегам в Москве: снимать спектакли с ее участием, а где возможно заменять Хаматову другими актрисами.

Вид на жительство в Латвии Чулпан Хаматова получила после того, как обзавелась домом в экопоселении. А вот латышский язык выучить не успела. Так что понадобятся средства еще и на уроки по изучения латышского.

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