У кого самые высокие пенсии в России

По мнению опрошенных россиян, для достойной жизни в старости пенсия должна составлять 55,5 тысяч рублей. Фото: Shutterstock

Отгадайте загадку: что в России растет быстрее, чем цены? Правильный ответ - пенсии! Вот и в нынешнем году пенсии проиндексировали на 8,6%, тогда как официальная инфляция у нас - 8,4%. Что вы говорите? Что капуста подорожала в два с половиной раза, а картошка - в полтора? Так вы картошку не ешьте - говорят, от крахмала инсульты бывают. Ешьте лимоны - в них витамин D, и они даже подешевели.

Шутки шутками, но пенсии в России действительно маленькие, и с этим не поспоришь. После недавней индексации средняя пенсия в стране составила чуть меньше 19 тысяч рублей. Недавний опрос пенсионного фонда СберНПФ показал, что это ровно в три раза меньше, чем хотелось бы. По мнению опрошенных, для достойной жизни в старости нужно в среднем 55,5 тысячи рублей. Чтобы не просто кое-как существовать, но и позволить себе своевременное лечение, покупку бытовой техники, походы в музеи и даже путешествия по стране (причем не только до продуктового магазина и обратно).

«Да разве бывают такие пенсии?» - горестно спросит читатель. А мы ответим: бывают, и даже больше! Например, у депутатов и высших чиновников, вышедших на заслуженный отдых. «Комсомолка» разобралась, какие выплаты на старости полагаются сильным мира сего, и составила рейтинг самых высоких пенсий в России.

Премьерская: 340 000 - 465 000 рублей

Судя по последней декларации, премьер-министр зарабатывает 618 тысяч рублей в месяц. По закону, если глава правительства проработает на своем посту от года до трех лет, то при выходе на пенсию будет получать 55% от прежнего дохода (340 тысяч рублей). А если проработает больше трех лет - 75%. В деньгах это около 465 тысяч рублей в месяц.

Космическая: 165 000 - 425 000 рублей

Пенсию космонавтам назначают после 25 лет выслуги. На начальном этапе она составит 55% от заработка. А если человек не прекратил работу, то через десять лет она вырастает до 85%.

В прошлом году средние зарплаты космонавтам подняли примерно вдвое. Кандидаты в покорители орбиты стали получать по 300 тысяч рублей в месяц, а опытные космонавты - по 500 тысяч. Таким образом, их пенсия в будущем может составить от 165 до 425 тысяч рублей в месяц (в зависимости от выслуги лет).

Отгадайте загадку: что в России растет быстрее, чем цены? Правильный ответ - пенсии! Фото: Shutterstock

Министерская: 55 000 - 75 000 рублей

Федеральные министры получают сотни тысяч рублей в месяц. Однако расчет будущих пенсий у них идет не от общей зарплаты, как у президента с премьером, а от денежного вознаграждения - это оклад без премий и надбавок. Вознаграждение это составляет около 100 тысяч рублей в месяц. Чтобы получить пенсию в 55% от денежного вознаграждения, нужно проработать в должности министра три года, а чтобы 75% - больше шести лет. В рублях бывший министр при выходе на пенсию будет получать от 55 до 75 тысяч в месяц.

Депутатская: 55 000 - 75 000 рублей

Та же история и с депутатами. «Народные избранники» хоть и зарабатывают по 400 - 500 тысяч рублей в месяц, но пенсия у них рассчитывается от того же денежного вознаграждения, которое получают и министры. Отличаются лишь сроки. На пенсию в 55 тысяч рублей в месяц можно претендовать, если проработать депутатом больше пяти лет, а на 75 тысяч в месяц - если больше 10 лет. Выплату назначат только при достижении пенсионного возраста.

Генеральская: 50 000 - 60 000 рублей

Военные пенсии, как и страховые, в этом году тоже проиндексировали. Но их размер сильно зависит от звания, выслуги лет и других характеристик.

К примеру, пенсия по выслуге лет составляет 50% от денежного довольствия. Ее можно получить через 20 лет службы. А если продолжать служить и дальше, то каждый год будет прибавляться еще по 3%. Максимум, который можно получать, - 85%. Но тут тоже нюансы. Официальное денежное довольствие, от которого считаются пенсии, в силовых структурах небольшое. Даже генералы получают по 70 - 80 тысяч рублей в месяц (без учета других доходов). В итоге на пенсии они могут рассчитывать на 50 - 60 тысяч рублей в месяц.

А как у рядовых?

Большинство пенсионеров в России получают обычную страховую пенсию. С 2015 года ее размер определяют по специальной формуле. Суть довольно проста - чем больше человек работает и чем больше получает, тем выше у него будет пенсия.

Чтобы получить право на страховую пенсию в 2022 году, нужно соблюсти два минимальных требования: набрать 13 лет стажа и не менее 23,4 балла. Пенсионные баллы зависят от дохода и суммируются к моменту выхода на пенсию. Например, сейчас при зарплате в 26 тысяч рублей в месяц дают два балла за год, а при зарплате в 130 тысяч рублей - 10 баллов. Это потолок. Можно получать хоть миллион рублей, больше баллов за год не дадут.

Пенсионная формула складывается из двух частей:

- фиксированная выплата (6401 рубль);

- число пенсионных баллов, умноженное на их стоимость. На сегодня один балл «стоит» 105 рублей.

К примеру, если к моменту выхода на пенсию человек накопил 100 пенсионных баллов, то его ежемесячная пенсия составит 6401 рубль + 100*105 = 16 901 рубль.

3 легальных способа повысить выплату

Более высокую пенсию получают те, кто живет в суровых условиях Севера или провел там 15 - 20 лет. Это дает прибавку в 30 - 50%.

Доплачивают тем, кто достиг 80-летия. Им вдвое увеличивают фиксированную выплату. То есть пенсия вырастает на 6401 рубль в месяц.

Повышающий коэффициент положен, если специально отложить выход на заслуженный отдых. Через пять лет после наступления пенсионного возраста доход от государства вырастет в полтора раза.

P.S. На размер пенсии влияет очень много факторов. Помимо баллов и общих правил, у каждого индивидуальный опыт работы и список заслуг. Есть социальные и региональные доплаты, надбавки, корпоративные пенсии, которые платят своим сотрудникам крупные компании. Многие начисления суммируются. Более высокая пенсия обычно у тех, кто много работал, много получал, занимал высокую должность и живет в крупном городе или богатом регионе.

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

Узнать, какой у вас стаж и сколько баллов вы накопили, можно в личном кабинете на сайте ПФР: es.pfrf.ru. Зайти туда можно по логину и паролю от «Госуслуг». Вся информация будет в разделе «Получить сведения о сформированных пенсионных правах». Там же есть калькулятор для расчета будущей пенсии.