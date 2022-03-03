Удары судьбы Бориса Невзорова: Разлука с сыном, убийство жены, поздний ребенок

Четвертой женой Бориса Невзорова стала Елена Хрипунова. Фото: Сергей ИВАНОВ/PhotoXPress

Бориса Георгиевича называли «глыбой» Малого театра. Он успешно снимался и в кино. В «Маршале революции» сыграл революционера Василия Блюхера. За картины «Россия молодая» и «Говорит Москва» получил первые награды, в том числе Госпремию РСФСР. Был известен по сериалам «Ищейка», «Каменская», «Дальнобойщики», «Марш Турецкого». На долю актера выпало немало испытаний, но личные несчастья его не сломили.

Первая супруга сбежала в Англию

С первой женой Мариной Борис прожил 11 лет. Фото: Личный архив

Первый раз Невзоров женился на девушке Марине, ставшей кинокритиком. Ему было 19 лет, ей - 16, поэтому, прежде чем пойти в загс, Борис дождался ее совершеннолетия. В этом браке у него родился сын Борис. Семейную жизнь с Мариной актер называл «неудачной». Супруги часто ссорились, и за 11 лет союза трижды подавали заявления о разводе. «То я поздно пришел, то она. В основном все было замешано на ревности. Молодые, красивые, почему нет?» - спустя годы объяснял актер. После развода жена нашла другого, уехала в Англию, увезла ребенка, запретив «бывшему» напоминать о себе. Так актер потерял сына, которого больше никогда не видел.

Страшная трагедия

Главной любовью Невзорова стала его вторая жена - актриса Анастасия Иванова, известная по роли Лиды в мелодраме «Не могу сказать «прощай», на съемках которой и начался их роман. Они поженились в 1982 году. Счастливо прожили десять лет, воспитывали дочку Полину.

Анастасия переживала, что ее перестали звать в кино. Тогда муж решил помочь - отдал супруге одну из ролей в своем дебютном фильме «У попа была собака». До премьеры Анастасия не дожила…

Вторая жена Анастасия Иванова родила актеру дочь Полину. Фото: Личный архив

3 июня 1993 года Невзоров вернулся с работы домой. «Я толкнул дверь в квартиру. Было темно. И буквально натолкнулся… нашел в темноте Настю. Не помню, что я кричал», - вспоминал он спустя время трагедию, ужас от которой преследовал его многие годы.

В тот день Анастасия была дома одна. Дочка Полина отдыхала у бабушки в Адлере. Иванова сама открыла дверь своему убийце. Даже усадила его пить чай. «Труп 35-летней актрисы Московского театра-студии «Сфера» был обнаружен 3 июня вечером в собственной квартире на Делегатской улице… На теле женщины было обнаружено 2 ножевых ранения, а на шее - удавка», - сообщала тогда милицейская сводка.

Установить убийцу долгое время не удавалось. «Сначала и меня подозревали, ведь я первый ее нашел», - признавался актер. Была лишь одна улика, оставленная преступником, по которой его вычислили много лет спустя. Отпечатки его обуви нашли в картотеке Красноярска. Следы принадлежали Сергею Пересветову, уроженцу этого города. В досье значилось: отсидел 10 лет за убийство, причем его первой жертвой тоже была актриса.

После освобождения Пересветов из Красноярска перебрался в столицу. Его манила театральная среда, он старался познакомиться с артистами. Выдавал себя за театрала. «Убийца был вхож в наш дом, он оказался братом жены нашего знакомого актера», - рассказывал Невзоров.

Не исключали, что Пересветов убил актрису ради кражи магнитофона. Было ли убийство умышленным или спонтанным, пояснить душегуб уже не мог - к тому времени мужчины не было в живых. Его зарезал, нанеся многочисленные удары кухонным ножом, 13-летний подросток, сын любовницы, защищая мать во время бытовой ссоры. «Бог наказал», - скажет потом Невзоров.

Изменил с бухгалтершей

Алла Панова - третья жена. Фото: Кадр из фильма "Великое противостояние", 1974 г.

После убийства жены Борис вдовствовал три года. Но случайная встреча с бывшей студенческой любовью из Щукинского училища - актрисой Аллой Пановой, вылилась в новый союз. Панова к тому моменту тоже была вдовой, одна воспитывала сына. «После определенных размышлений мы воссоединились», - рассказывал актер. Совместная жизнь протяженностью 14 лет завершилась некрасивым публичным скандалом с взаимными упреками и двухгодичным дележом имущества. Панова не скрывала, что оскорблена поступком мужа, оставившего ее ради романа с бухгалтером Малого тетра Еленой Хрипуновой. Невзоров в ответ уколол бывшую, сказав, что в браке с ней продолжал тосковать по погибшей жене.

Елена Хрипунова была на 25 лет моложе артиста.

«Он на момент нашего знакомства уже не жил с Пановой, они только числились в браке, - рассказывала журналистам последняя муза артиста. - Насколько я знаю, они только года три продержались в нормальных отношениях, а потом стали бесконечно ссориться».

После тяжелого развода актер больше не спешил в загс. С избранницей он прожил 9 лет в гражданском браке. В конце 2020 года Хрипунова родила 70-летнему Невзорову дочь, которую он назвал в честь его второй погибшей жены Анастасией. Елене на момент рождения первенца было 45 лет.

«Боюсь спугнуть счастье и иногда думаю: «Не дай бог, все кончится». Я же в свое время перестал верить в любовь и семью после этих страданий на личном фронте. А с Леной мне хорошо. И душа у меня молодая. Так и умру с юной душой», - признавался он за полтора года до смерти.

Когда началась пандемия, Борис Георгиевич старался беречься, соблюдал все меры предосторожности, самоизолировался с женой и дочкой на даче. 18 января отпраздновал 72-летие, а через месяц, 18 февраля, его не стало.

10 февраля Невзоров стал задыхаться, поднялась температура. Тест на COVID-19 оказался положительным, и его госпитализировали в больницу. Врачи делали все возможное, но организм артиста не справился.

КСТАТИ

Запретил дочери сниматься в кино

Дочь Полина выросла и стала врачом. Фото: Канал «100ТВ»

Актер оставил скромное наследство. Большую квартиру в центре Москвы он продал после скандального развода с третьей женой, Аллой Пановой. Она требовала через суд все делить строго пополам, невзирая на то, кто больше вложился. Квартиру продали и поделили выручку пополам. И половина земли на даче, половина загородного дома тоже отошли бывшей. Последнюю жену Невзоров все же жильем обеспечил: купил двухкомнатную квартиру в подмосковном Долгопрудном. Актер рассказывал, что с сыном Борисом от первого брака восстановить отношения ему так и не удалось. Старшая дочь Полина Невзорова стала врачом, подарила ему двоих внуков. Она мечтала стать актрисой, но Борис Георгиевич запретил. Признавался, что так дочери и говорил: «Да, у меня есть блат, и я сделаю так, что все двери будут закрыты. Я ведь добра хотел ей!»