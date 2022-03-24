Владимир Мединский: На кону существование России

Помощник Президента России и глава РВИО Владимир Мединский. Фото: Борис КУДРЯВОВ

О глобальных вызовах, поставивших под угрозу само существование русской цивилизации, заявил помощник Президента России и глава РВИО Владимир Мединский.

- Мы живем в учебнике истории, - сказал Мединский, - Если будем жить не перестроившись, осознаем, что живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке. Это величайший вызов в истории. Мы стоим за истину, а истина в том, что на кону само существование России как русской цивилизации.

По словам помощника президента, аналогий с сегодняшним моментом в истории мало. Это канун Смутного времени и 1917-го года, а также и 1989 год, начало распада СССР.

- Нас толкают к разрушению политической системы и разрушению страны, - полагает Мединский, – И мы видим, к чему приводит «историческое просвещение» на Украине. Промывание мозгов альтернативной историей, где Россия – «испокон веков враг» привело к тому, что они воюют с нами, потому что видят в нас врага.

Глава РВИО предложил начинать день в школах с гимна России, а руководителей федеральных телеканалов попросил снизить число трансляций низкопробных развлекательных программ.

О важных задачах, решаемых нашей армией, говорил глава Российского исторического общества (РИО), директор СВР Сергей Нарышкин.

- Сложившаяся обстановка требует координации усилий в области противодействия информационной агрессии, - пояснил Нарышкин, - В условиях беспрецедентного давления извне необходимо доносить до наших граждан правду, тщательно разъяснять исторические предпосылки текущих событий. На стороне России – сама история, ее внутренняя логика, предполагающая переход к более справедливому многополярному мироустройству.

Руководитель СВР подчеркнул возрастающую роль исторической науки.

- Необходимо крупными блоками вводить в научный и общественный оборот архивные документы, - заявил Нарышкин, - В фондах российских архивов отложилось колоссальное наследие, в том числе, охватывающее все периоды недолгой украинской государственности.

Глава РИО также предложил подумать над введением коротких, но обязательных учебных форматов, направленных на гражданское, патриотическое воспитание молодежи.

О связи патриотизма и историзма говорил председатель «Российского фонда культуры» Никита Михалков.

- Патриотизм – это то, что впитано с молоком матери, - говорил знаменитый режиссер, - Насыщение сознания с младых ногтей исторической памятью аккуратно, фольклорно, должно быть с ясель, детского сада, с первого класса. Это не должен быть просто предмет, это воздух, дыхание, безопасность, иммунитет человека против всего того, что может на него свалиться.

По его мнению, мы присутствуем при рождении другой России.

- Сегодня прекращают действовать неопределенность, привычка к комфорту, безответственность и надежда на то, что «само как-то рассосётся». Не рассосется! - утверждает Михалков, - То, что происходит на Украине, не рассосалось в 1991 году, когда американцы вложили 5 млрд долларов в обучение украинских детей. Выросло поколение, которое никогда самостоятельно не повернется к нашей стране и к русскому человеку с уважением и любовью…

На заседании с докладом о роли исторического образования выступил министр просвещения Валерий Фальков. Госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев сообщил о мероприятиях, посвященных 250-летию воссоединения российского и белорусского народов. Секретарь Союза писателей России Святослав Рыбас рассказал о задачах, стоящих перед государством и обществом в области консолидации информационных и культурных позиций. Председатель правления РИО Константин Могилевский предложил новые форматы исторического просвещения детей и молодежи. Директор Института российской истории РАН Юрий Петров и член Научного совета РВИО Юрий Никифоров представили результаты научной экспертизы Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России», по итогам которой признано необходимым привести все даты к единой системе летоисчисления.

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