Почему на самом деле уехал Чубайс

Анатолий Чубайс покинул Россию. Фото: Тимур ХАНОВ

Итак, Анатолий Чубайс нас покинул.

Бывшего главу администрации Ельцина, бывшего первого вице-премьера, бывшего главу РАО ЕЭС, бывшего главу Роснано видели в аэропорту Стамбула, снимающего наличность в турецком банкомате.

А позже и официальные лица подтвердили, что «Анатолий Борисович ушел с должности по собственному желанию».

Формулировка, конечно, издевательская. По собственном желанию с должности «главного по зеленой энергетике» Чубайс никогда в жизни не ушел бы.

Оставаясь тридцать лет главным идеологом колониальной модели российской экономики, Чубайс всегда выбирал направление, которое обещало максимальный куш.

А борьба с углеродными выбросами была исключительно жирной темой. Обещавшей Анатолию Борисовичу не только новые миллиарды, но и, что не менее важно - возможность держать за горло самые богатые отрасли отечественной экономики. А это — власть.

Но, все пошло под откос буквально за один день...

Россия Чубайса, та самая, которая тридцать лет пускала на щебенку заводские корпуса; Россия, которая как бешеная качала нефть; которая выплавляла титан только для того, чтобы американский Боинг делал из него свои самолеты - вся эта Россия вдруг закончилась. 24 февраля 2022 года.

Отечественная либеральная интеллигенция целых полтора года зубоскалила по поводу «обнуления» сроков Путина и вдруг обнаружила «обнуленной» себя.

В наступившем страшном новом мире она никому не нужна и кормить ее больше никто не собирается.

Чубайс был ошеломлен и раздавлен этим фактом не меньше, чем весь российский правящий класс и обслуживающий его охлос.

Путинская Россия отказалась играть по навязанным ей в 1991 году правилам и демонстративно разорвала их, спокойно приняв в ответ тотальную экономическую войну.

В этой новой России будущего, очертания и приметы которой еще даже не начали проступать сквозь дым взрывов и пламя пожаров, места для Чубайса конечно же - нет.

Эта рождающаяся новая Россия отрекается от Чубайса, как во время таинства Крещения отрекаются от дьявола «и всех дел его и всех слуг его».

Вступив в смертельную схватку с Западом, Россия сегодня сражается за свою независимость, которой она была лишена целых тридцать лет. Россия будет заново переосмысливать себя, свое место в мире и свою историческую судьбу. Совершенно точно, что взгляды большинства русских на будущее русского мира на все сто процентов не совпадают со взглядами Анатолия Чубайса и его единомышленников.

Коллективного чубайса мы еще долго и мучительно будем изживать из всей ткани русской жизни. Экономической, общественной, культурной.

Тридцать лет назад рыжий Толик провозгласил себя мессией наступившего нового мира. Мира, в котором России были больше не нужны свои самолеты. Свои автомобили, свои станки, свои корабли, своя армия.

Чубайс, надо отдать ему должное, успел сделать очень многое. Эффективный менеджер, чего уж там… Но, слава Богу, что в какой-то момент Анатолию Борисовичу захотелось сытой жизни и он отошел от амплуа революционера… и стал классическим нуворишем, озабоченным строительством абсурдного замка и выписывающим себе за счет госбюджета чуть не миллиардные премии.

Это было логично. Ведь идеологию личного успеха, как и любую идеологию, нужно было опробовать в полной мере именно на себе.

В этом нам всем повезло. Те миллиарды, которые растворились в Роснано — это ничто, по сравнению с тем, что мог сделать Чубайс оставайся он в верхушке собственно российской власти.

Как говорится, спасибо тебе, Боже, что взял деньгами.

А.Б.Чубайс - уехал. Но, коллективный чубайс все равно остается с нами. Его последователей в России — без счета. Чиновники, бизнесмены, элита и ее социальная обслуга, которой сказали, что она, - обслуга- и есть средний класс.

Помните, как глумливо ржали либералы над «тупой ватой», у которой был «во всем виноват Чубайс», как шельмовали всякого, кто смел сомневаться в мудрости великого «реформатора».

Для того, чтобы понять, что нам теперь делать и в каком направлении идти, сначала нужно понять, где мы оказались и - почему.

Первые шаги уже сделаны. Война «Мировой Жабе» — объявлена. А ее пособники уже бегут прочь.

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