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Звезды24 марта 2022 21:10

Лолита раскрыла правду об эвакуации мамы и дочки из Киева

Певица с трудом приходит в себя после пережитого потрясения
Ольга ЛИБГАРДТ
Ольга ЛИБГАРДТ
Лолита Милявская наслаждается обществом самых близких людей

Лолита Милявская наслаждается обществом самых близких людей

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита Милявская вышла на связь с поклонниками, чтобы рассказать, как справляется со стрессом. Певица не стала лукавить - она с трудом приходит в себя после потрясения. Знаменитость не могла вывезти мать и дочь из Киева. К счастью, артистка воссоединилась с родными благодаря добрым людям.

Лолита Милявская наслаждается обществом самых близких людей - мамы Аллы Дмитриевны и дочки Евы. "За последний месяц не прикасалась ни к чему, кроме ведер, швабр и лекарств. Стирала, гладила - делала все, чтобы моя семья почувствовала себя спокойно. Это крайне важно", - сообщила 58-летняя исполнительница.

После этого артистка поблагодарила тех, кто помог выжить ее близким. "Спасибо простым людям, которые сделали возможной эвакуацию моих близких. Они не брали у них деньги за ночлег, делились едой", - поделилась она сокровенным.

Напомним, мама и дочь артистки вынуждены были скрываться в бомбоубежище. Когда певица воссоединилась с родными, то плакала навзрыд. Ее родительница не так давно перенесла микроинсульт.

Коллеги артистки и поклонники ранее писали Лоле слова поддержки. А как все радовались, когда ей удалось спасти родных. "Слава Богу что все обошлось, что рядом родные и близкие. Пусть Господь всегда вас окружают любовью и заботой", - писали все неравнодушные.

Шоу-бизнесЗвезды: STARБЛОГИЛолита Милявская: досье KP.RU