Собчак пожалела уехавшего Чубайса и уколола глубинный народ

Ксения Собчак Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак высказалась об отъезде Анатолия Чубайса из России. Телеведущая решила высказаться, увидев фотографию мужа режиссера Дуни Смирново у стамбульского банкомата.

"Вот эта фотография Анатолия Борисовича Чубайса у стамбульского банкомата для меня гораздо больше, чем просто фотография. Это некий символ и итог. Человек, снимающий хоть какие-то наличные в чужой стране. «Чубайс у банкомата» - это логичный итог последних 20 лет, который мог бы быть совсем иным. Но у истории, как известно, нет сослагательного наклонения", - поведала Ксения Собчак.

Она напомнила, что "Чубайса глубинный народ ненавидит за приватизационную реформу". "Но мне кажется, что Анатолий Борисович Чубайс и не добивался любви народа. Он ничего не сделал для того, чтобы его полюбили. Более того, он прекрасно осознавал, что его дела не вызовут народной любви", - рассуждает телеведущая.

Супруга режиссера Константина Богомолова считает, что для россиян важнее всего, чтобы "соцпакет выплачивался". "А заблокировать валютные счета, ограничить финансовую свободу - все это только глубинный народ обрадует. Как и отъезд Чубайса", - отметила она.

Напомним, Ксения Собчак два года назад посвятила Чубайсу чувственный рэп, признавшись ему в любви. "Есть только один человек, которого в России хейтят больше, чем меня, - это Анатолий Чубайс! Поэтому нам, Анатолии Борисович, нужно держаться вместе", - писала Ксения.

Собчак перепела хит рэпера Гуфа "Ice baby" - "Айс бэби", назвав свое музыкальное творение "Чубайс бэби": "Толечка, мне только один ты нужен, что тут скрывать... Пусть кажется, что мы не пара, только это не так. У нас, чуть что, виноваты во всем Чубайс и Собчак. Чубайс… Чубайс, бэби, я буду тебя любить, как павшую звезду любит лебедь. Я люблю тебя, слышишь, Чубайс, бэби".