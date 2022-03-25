«Таким отношениям 80% пар стоит поучиться»: Брат Галкина рассказал о семейной жизни Пугачевой

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: соцсети.

Старший брат Максима Галкина Дмитрий рассказал, как его семья относится к браку юмориста с Аллой Пугачевой. Конечно, 27-летняя разница в возрасте между телеведущим и его избранницей не могла не шокировать его близких. Однако со временем семья Максима приняла и полюбила Аллу. Сейчас Дмитрий уверен, что таким отношениям, как у Пугачевой и его брата, можно только позавидовать.

Дмитрий старше Максима на 12 лет. Родственники телеведущего начали общаться с певицей в начале нулевых. По словам брата, Максима и Аллу познакомил ее тогдашний муж Филипп Киркоров.

- Любая реакция того времени не имеет значения, потому что состоялось главное: спустя несколько лет мы увидели любящую семью. Таким отношениям 80% пар стоит поучиться, - рассказал Галкин-старший в интервью «СтарХиту».

Сейчас семьи двух братьев часто встречаются. И, как это обычно бывает у близких родственников, они до полуночи ведут задушевные разговоры на кухне. Говорят обо всем: о политике, о детях, об общих знакомых. Дмитрий обожает своих племянников – двойняшек Гарри и Лизу.

- Необычные дети, красивые, звездные в хорошем смысле. Если собирается много взрослых людей, то Гарри и Лиза ведут себя очень скромно. А среди своих – живые, активные, - говорит брат Максима.

Двойняшки Лиза и Гарри. Фото: соцсети.

По словам любящего дяди, у двойняшек очень разные характеры. Лиза – более жесткая, Гарри – более мягкий.

- Характеры очень разные. Лиза более властная, а Гарри – обычный пацан. Когда я приезжаю, сразу берут меня в оборот – тащат в игровую комнату и не отпускают. Оба очень любят лепить из пластилина, собирать домики из лего для малышей, - рассказал Дмитрий.

Брат Галкина восхищен тем, как Алла Борисовна воспитывает двойняшек. Он уверен, что певица не нуждается ни в каких советах и отлично знает, что нужно ее детям.

- Алла очень мудрая мама. Так что любые советы лишние, - считает Галкин-старший.

Напомним, Алла Пугачева и Максим Галкин месяц назад улетели в Израиль. Звездная пара взяла с собой детей Гарри и Лизу. Певица не выходит на связь с поклонниками, в отличие от мужа, который иногда публикует свежие посты в своем Telegram-канале. Последние два года Алла Борисовна никуда не выезжала из-за пандемии, но теперь решилась на путешествие. По слухам, супруги сняли трехэтажную виллу с бассейном в поселке Кесария.