«Изводил ее ревностью»: Концертный директор Брежневой рассказал о жизни певицы с украинским олигархом

Вера Брежнева. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Брежнева шесть лет жила в браке с одним из самых богатых людей Украины – миллионером Михаилом Киперманом. Все это время певица крутила роман со своим продюсером Константином Меладзе. Несмотря на то, что Вера родила супругу дочь Сару, она в итоге все-таки променяла олигарха на композитора. Концертный директор Кирилл Чибисов раскрыл подробности семейной жизни артистки. По его словам, муж буквально осыпал Веру деньгами и бриллиантами, но она все равно сбежала от него.

Чибисов работал с Брежневой с 2013 года, организовывая ее гастроли в России. По словам концертного директора, Киперман запрещал Вере выступать. Олигарх мечтал, чтобы его красавица-жена сидела дома и воспитывала детей.

- Этот конфликт длился долго. Любой артист — это немного сумасшедший человек. Для Веры сцена - это гораздо важнее семьи и мужа. На гастролях были постоянные конфликты Веры и Кипермана. У них же ребенок общий. Киперман считал, что она должна сидеть дома и воспитывать детей. Это была его позиция как мужчины, поэтому у Веры с ним был договор - не более 4 концертов и гастрольных поездок в месяц, - рассказал Чибисов в интервью «МК».

Вера купалась в роскоши, но все равно рвалась работать. Мужу-олигарху это не нравилось, он постоянно контролировал жену.

- Каждый приезд Веры из Киева - это как можно больше концертов. Это понятно, для продюсерского центра такой подход был выгоден. Но Киперман обеспечивал Веру большими благами. По сути, как это выглядело: в Киеве ее в сопровождении охранников и с мигалками довозили до самолета, она пересаживалась в бизнес-класс до Москвы. А здесь ее ожидало простое такси, без охраны, и ехала Вера «колымить», - вспоминает Кирилл.

Брежнева родила от Кипермана дочь Сару. Фото: соцсети.

Страсти в браке певицы и олигарха накалялись. Киперман изводил Веру ревностью, тем более, что она совсем не стремилась вить семейное гнездышко.

- У Кипермана сыграла ревность! А кто знает, что с ней там, на гастролях, происходило. Нет контроля. Киперман изводил ее ревностью, - говорит Чибисов. - В итоге она все дальше и дальше отдалялась от него, поэтому, как мне кажется, и случился развод. С Константином у Веры получился творческий союз, как говорится, все в семью. Это очень удобно.

До недавнего времени Меладзе и Брежнева жили на три страны: – Россию, Украину и Италию. Супруги работали в Москве, отдыхали в Италии и часто бывали на Украине. Меладзе приобрел в Киеве шикарные апартаменты площадью 206 квадратных метров, расположенные в элитном жилищном комплексе. В России у Брежневой есть дом в Подмосковье в коттеджном поселке «Миллениум Парк» в 19 километрах от МКАД. Площадь двухэтажного особняка - 400 квадратных метров. Также у супругов есть дом у моря в Италии, в провинции Тоскана в коммуне Форте-деи-Марме. В 2015 году Вера и Константин сыграли там свадьбу – их расписал лично мэр города.