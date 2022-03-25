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В мире25 марта 2022 5:00

Российские и украинские музыканты дали совместный концерт в Опере Ниццы

Они исполнили произведения русских композиторов, которые запрещают в Европе
Алена ГРИЦЕНКО
Оперный театр Ниццы.

Оперный театр Ниццы.

Фото: Shutterstock

Уникальный концерт организовали российские и украинские музыканты. Он состоялся во Франции, в Опере Ниццы. Артисты собрались на одной сцене, чтобы постараться донести до зрителей свой призыв оставаться людьми в любой ситуации.

- Музыка не остановит конфликт, но она — очень мощное оружие, позволяющее человеку оставаться человеком, - говорит генеральный директор Оперы Ниццы Бертран Росси. - Мы попытались передать это послание всему миру.

Были исполнены произведения Брамса, Дворжака, Форе, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Скорика.

- У русского композитора Петра Чайковского дедушка был украинцем, - рассказали музыканты. – Вот и музыка едина. Мы исполняем сложные произведения, шедевры не какой-то определенной культуры, а мировой. Сейчас, когда в Европе запрещают исполнять музыку русских композиторов, наша задача укрепить братство народов через произведения искусства.

Запрет на исполнение произведений Чайковского и Шостаковича в театрах и филармониях наложили власти Польши.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ