Российские и украинские музыканты дали совместный концерт в Опере Ниццы

Оперный театр Ниццы. Фото: Shutterstock

Уникальный концерт организовали российские и украинские музыканты. Он состоялся во Франции, в Опере Ниццы. Артисты собрались на одной сцене, чтобы постараться донести до зрителей свой призыв оставаться людьми в любой ситуации.

- Музыка не остановит конфликт, но она — очень мощное оружие, позволяющее человеку оставаться человеком, - говорит генеральный директор Оперы Ниццы Бертран Росси. - Мы попытались передать это послание всему миру.

Были исполнены произведения Брамса, Дворжака, Форе, Рахманинова, Скрябина, Чайковского, Скорика.

- У русского композитора Петра Чайковского дедушка был украинцем, - рассказали музыканты. – Вот и музыка едина. Мы исполняем сложные произведения, шедевры не какой-то определенной культуры, а мировой. Сейчас, когда в Европе запрещают исполнять музыку русских композиторов, наша задача укрепить братство народов через произведения искусства.

Запрет на исполнение произведений Чайковского и Шостаковича в театрах и филармониях наложили власти Польши.