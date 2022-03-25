Байден и Макрон предрекли беспрецедентный продовольственный кризис

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Выступая на пресс-конференции после саммитов НАТО и «Большой семерки», глава американского Белого дома Джо Байден и президент Франции Эмманюэль Макрон кроме прочего затронули и тему возможного продовольственного кризиса, который может разразиться в самое ближайшее время.

Байден, в частности, сообщил, что уход с мирового рынка зерна России и Украины способен спровоцировать тотальную нехватку продовольствия в мире. Американскому президенту пришлось признать, что во многом виноват не только украинский конфликт, но и антироссийские санкции, которые ввели Евросоюз и США.

Цена санкций ложится не только на Россию, но и на многие другие государства, включая европейские и наше, – заявил Байден.

А вот далее глава Белого дома предложил целых два выхода из сложившейся ситуации: снять установленные странами ЕС ограничения на экспорт продовольствия и увеличить производство продуктов питания в США и Канаде.

В свою очередь Макрон был менее оптимистичен и путей решения проблемы не назвал. Зато объявил о том, что мир уже вступает в «беспрецедентный продовольственный кризис» и в ближайшие год-полтора ситуация будет лишь усугубляться.