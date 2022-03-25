Герхард Шрёдер назвал ситуацию на Украине следствием череды политических ошибок

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Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер заявил, что происходящее в данный момент на Украине является следствием политического провала и череды ошибок, допущенных после падения Берлинской стены в 1989 году.

– Мы еще не создали архитектуру безопасности, учитывающую изменившуюся ситуацию после объединения Германии. И ситуация на Украине — следствие этого политического провала, – цитирует фрагмент из выступления Шрёдера на конференции в Турции немецкое издание Die Welt.

Шрёдер уверен, что в будущем Европа должна более самостоятельно заботиться о собственной безопасности, причем это не ограничивается исключительно военной сферой.

По его словам, национальный суверенитет слишком долгое время был лишь иллюзией, постоянно находясь под угрозой таких вызовов как миграция, глобализация и угрозы безопасности.

77-летний Герхард Шрёдер занимал пост генерального канцлера Германии в период с 1998 по 2005 год, уступив место Ангеле Меркель.

В 2004 году, будучи канцлером ФРГ, Шрёдер отказал Соединенным Штатам в поддержке вторжения в Ирак, за что нещадно критиковался как американскими политиками, так и ближайшими друзьями США в Евросоюзе.