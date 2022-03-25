Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Не сумев сколько-нибудь успешно доказать факт подтасовки демократами результатов выборов в 2020 году, 45-ый президент США Дональд Трамп решил взять реванш за ранние обиды и подал в суд на бывшую первую леди и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, обвинив ее в заговоре против него.

Трамп утверждает, что его бывшая соперница в президентской гонке при поддержке своей команды «срежессировала немыслимый заговор» в попытке очернить своего оппонента и приписать ему сговор с Россией.

– Действуя заодно, ответчики злокозненным образом сговорились представить ложный нарратив о том, что их республиканский оппонент Дональд Трамп состоял в заговоре с враждебной иностранной державой, – говорится в исковом заявлении.

Таким образом, считает Трамп, демократы пытались с помощью черного пиара если уж не совсем вывести его из игры, то хотя бы серьезно подорвать к нему доверие избирателей.

Помимо главной «обидчицы», Хиллари Клинтон, в поданном в федеральный суд восточного округа Флориды заявлении, фигурируют Демократический национальный совет, а также отдельные члены и руководящие органы партии.

Лучше всех от обвинений Дональда Трампа в связях с Москвой в свое время защитил его сын Эрик, заявивший, что на сговор с Россией у команды его отца «не хватило мозгов».