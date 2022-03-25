Росгвардия сопроводила очередной гуманитарный рейс МЧС на Украину

Фото: пресс-служба Росгвардии

МЧС России в сопровождении Росгвардии доставили в населенные пункты Харьковской области продукты питания, детской гигиены, одежду, предметы первой необходимости и бытовую химию.

По данным Росгвардии в числе населенных пунктов, получивших гуманитарную помощь: Купянск, Двуречная, Великий Бурлук, Белый Колодезь, Приколотное, Волчанск и Ольховатка.

Фото: пресс-служба Росгвардии

- Более 120 тонн груза переданы главам администраций для дальнейшего распределения населению. В приоритете при выдаче продуктов будут особо нуждающиеся в этой поддержке, - рассказали в пресс-службе Росгвардии. - В первую очередь многодетные и малоимущие семьи, старики, воспитанники детских домов и интернатов. С этой целью местными администрациями сформированы списки для выдачи продовольственных наборов, включающих в себя продукты первой необходимости: крупы, макароны, муку, консервы, картофель и свеклу.

Фото: пресс-служба Росгвардии

И не только продуктов: в гуманитарную помощь также включены медикаменты, предметы личной гигиены и бытовой химии.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил, что обстановка на освобожденных территориях начинает стабилизироваться.

- Активную помощь в разгрузке колонн в Харьковской области приняло местное население. Охрану общественного порядка и безопасность местных жителей обеспечивают росгвардейцы. В ближайшее время колонны гуманитарной помощи при поддержке военнослужащих и сотрудников Росгвардии расширят территорию выдачи гуманитарной помощи, - отметил Грибакин.

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