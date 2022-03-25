Канадского премьера Трюдо назвали диктатором наихудшего образца

Премьер-министр Джастин Трюдо во время выступления в Европарламенте. Фото: REUTERS

Три недели февраля в Канаде дальнобойщики и примкнувшие к ним миллионы рядовых граждан требовали отмены антиковидных запретов. В протестах принимали участие и вакцинированные, и непривитые. Акция была жестоко подавлена – полиция разогнала митингующих, нещадно избивая их при этом. После этого премьер-министр Джастин Трюдо ввел закон о военном положении, назвав всех принявших участие в «Конвое свободы» террористами. Их счета в банках начали замораживать, организаторы же протеста были арестованы и до сих пор находятся под следствием.

Так вот, приехав в Брюссель, чтобы призвать к помощи Украине, Трюдо, неустанный борец за права женщин и сексменьшинств (сам он себя называет «феминист»), наткнулся вдруг на разнос. Он услышал, что Канада «из символа современного мира» превратилась в «символ нарушения прав человека».

«Мы смотрели, как кони топтали женщин (в Канаде есть конная полиция – ред.), как вы блокировали банковские счета родителей-одиночек и они не могли даже платить за обучение и лекарства для своих детей, оплачивать жилищные расходы, - сказал депутат из Хорватии, адвокат Мислав Колакусик. – Для вас это, может быть, либеральные методы, но для многих это диктатура наихудшего образца».

Депутат из Германии Кристина Андерсен призвала выгнать Трюдо из Европарламента: «Премьер-министр, который нарушает фундаментальные права, преследуя своих граждан как террористов, только потому что они осмелились противостоять его извращенной концепции демократии, не должен быть допущен выступать здесь! Господин Трюдо, вы позор для демократии! Пожалуйста, избавьте нас от своего присутствия».