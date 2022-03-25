Минобороны: под Киевом уничтожена крупнейшая топливная база

Удар по цели был нанесен ночью высокоточными крылатыми ракетами «Калибр» морского базирования

- Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. Им уничтожена крупнейшая из оставшихся у вооруженных сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны, - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-майор также отметил, что группой «ночных охотников», состоящей из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, в ходе ночных ударов уничтожено 24 единицы боевой техники, в том числе 7 танков, 5 БМП, 3 БТР.

По данным представителя Минобороны России группировка российских войск продвинулась за ночь еще на 4 километра и овладела населенными пунктами Батманка, Михайловка, Красный Партизан, Ставки и Троицкое. В настоящее время развивает наступление на подразделения 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил.

Всего за прошедшую ночь оперативно-тактической и армейской авиацией поражен 51 военный объект Украины.

БОЕВАЯ СВОДКА

За минувшие сутки нашими военными уничтожено: два командных пункта, три установки реактивных систем залпового огня, два зенитных ракетных комплекса «Бук М-1» и один радиолокатор подсвета и наведения С-300 в районе Днепропетровска, три артиллерийских орудия Д-30, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 26 районов сосредоточения боевой техники украинских националистов.

Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе над населенными пунктами Боромля, Борщовая, Оленя и Уроки 4 украинских беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

261 - беспилотный летательный аппарат.

204 - зенитных ракетных комплекса.

1587 - танков и других боевых бронированных машин.

163 -установки реактивной системы залпового огня.

636 - орудий полевой артиллерии и минометов.

1397 - единиц специальной военной автомобильной техники.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В своем интервью агентству ТАСС председатель СК России Александр Бастрыкин заявил, что «украинские националисты готовы на любые жертвы среди мирного населения». Такой вывод он делает из объективных данных следствия, которые собраны за 8 лет.

По данным Бастрыкина с 2014 года по событиям в Донбассе и на Украине Следственный комитет возбудил более 500 уголовных дел, фигурантами которых являются 180 лиц. Среди них есть в том числе высокопоставленные представители военного и политического руководства Украины — бывшие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Игорь Коломойский, председатель Верховной рады Александр Турчинов, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. Командиры подразделений ВСУ Валерий Исмаилов, Андрей Грищенко, Олег Микац, Михаил Прокопив, Александр Жакун, Олег Куцин, Валерий Гудзь, Вячеслав Печененко, Дмитрий Кащенко, Федор Ярошевич, Андрей Гнатов, члены радикальных националистических объединений "Правый сектор", "Добровольческий украинский корпус" и другие лица. При этом все уголовные дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны объединены в одном производстве. За весь период следствия допрошены более 160 тысячи человек, признаны потерпевшими более 32 тысяч человек, в том числе порядка 4 тысячи несовершеннолетних.

Бастрыкин заявил, что «информационная война Запада против России, которая пропитана дезинформацией и фальсификацией, становится прикрытием геноцида, агрессии, а также атак националистов на мирных граждан Донбасса». Попытки противостоять этой информационной войне вызывает еще большее насилие.

С 2014 года Следственный комитет России зафиксировал 21 случай нападения на российские дипломатические учреждения в Киеве, Харькове, Львове и воспрепятствования осуществлению избирательных прав граждан России на территории Украины.

- А после начала информационной войны и разжигания ненависти к России на фоне специальной операции наших военнослужащих начались нападения на российские загранучреждения и в других европейских странах — Нидерландах, Ирландии, Чехии, Литве, Польше, Франции, Эстонии, - отметил Бастрыкин.

Глава СК России напомнил, что в рамках возбужденного уголовного дела следствие запросило у Минобороны России документы, которые свидетельствуют о разработке и производстве биологического оружия массового поражения на Украине.

Напомним, вчера в Минобороны России заявили, что создание биооружия на Украине шло через инвестиционный фонд Rosemont Seneca, который принадлежит сыну 46-го президента США Джону Байдена Хантеру Байдену. Семейный бизнес Байденов включал разработку новых смертельных вирусов, которые могут быстро передаваться от птиц, клещей, комаров и оводов человеку.

Известные вирусы и бактерии получали в биолабораториях США на Украине новые качества: они становились более заразными и устойчивыми к известными лекарствам. Российские военные предполагают, что вспышки опасных заболеваний планировалось выдавать за естественные, как это уже случалось на Украине во время неудачных испытаний опасных заболеваний над украинскими военнослужащими.

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