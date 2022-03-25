Владимир Жириновский жив, сообщил Володин

Владимир Жириновский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский жив. Так он отреагировал на появление в СМИ сообщений о смерти политика.

"Всех, кто переживает за здоровье Владимира Вольфовича Жириновского, хочу успокоить. Он жив", - написал Володин в своем телеграм-канале в пятницу, 25 марта 2022 года.

Председатель нижней палаты парламента уточнил, что глава либерал-демократов находится в тяжелом состоянии.

"Сегодня ему сделали КТ. Мы за него переживаем, врачи борются за него", - уточнил Володин.

Сообщения о смерти Владимира Жириновского опровергли и в возглавляемой им политической партии. Фракция ЛДПР в Госдуме подчеркнула, что ее лидер проходит плановую процедуру.

В Минздраве также прокомментировали ситуацию. Министерство отметило, что состояние Владимира Жириновского стабильно.

Как ранее писал сайт kp.ru, 11 марта 2022 года стало известно, что 75-летний лидер ЛДПР пришел в сознание после медикаментозной комы. После этого Владимира Жириновского отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Проснувшись, Владимир Вольфович тут же узнал о спецоперации России на Украине.