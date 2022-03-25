Александр Проханов: 23 года назад НАТО не только бомбило Югославию, оно унижало Россию. А сегодня русская контратака продолжается. И ее уже не остановить

Александр Проханов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

В ночь с 24 на 25 марта 1999-го авиация НАТО нанесла бомбовые удары по Югославии, генсек НАТО Хавьер Солана заявил, что «политическая фаза кризиса вокруг Косово» (именно из-за него разгорелся весь сыр-бор) «завершилась», а тогдашний премьер Евгений Примаков, летевший с визитом в США, развернул свой самолет над океаном и отправился обратно в Москву.

Через 23 года после тех драматических событий мы пытаемся найти ответ и на такой вопрос - а нас чему научил югославский кризис?

Пасха. Цветущий Белград. И... американские ракеты смерти

- ...Александр Андреевич, здравствуйте. Радио "Комсомольская правда", сайт KP.RU, газета "Комсомольская правда". Я просто вчера и сегодня о вас вспоминаю, о вас думаю. Потому что вы, может быть, один из немногих россиян, которые в те дни, когда началась бомбардировка Югославии Соединенными Штатами, НАТО, находились на мосту и пытались вместе с белградцами спасти этот мост, пели песни.

- Да, Саш, все было именно так.

- Я просто помню эти ваши рассказы. И вот эта годовщина наложилась на события, которые мы с вами сейчас переживаем. Я имею в виду - освобождение Украины.

- Ну, это не простое совпадение.

- Вот вы сейчас по-иному это воспринимаете все? Потому что тогда же, вы помните, мы боролись, боролись, я имею в виду, со Штатами, умозрительно, с помощью лозунгов. И никаких санкций, никаких, в общем, осуждений в мире не произошло. И что сейчас происходит. Вот в преломление всего этого что бы вы могли сказать, добавить к тем воспоминаниям?

- Во-первых, эти события, эта годовщина - они воскрешают те мои переживания.

Они были очень сильные. Потому что - была весна, была Пасха. И весь Белград утопал в цветущих белых вишнях, в яблонях. Он был такой, как какое-то облако цветущее, ароматное.

И вот в эти яблони, в эти цветущие белградские сады плюхались крылатые ракеты американские.

Они взрывались прямо у нас на глазах, взрывались в центре города. Они разрушали посольства, били по штабам, по аэродрому. Ночами, когда мы были в гостинице, громыхало на окраинах - разбивались промзоны, промышленные предприятия, гарнизоны.

И я никогда не забуду вид этого цветущего Белграда, этого божественного райского сада пасхального, среди которого взрывались здания, взлетали к небу осколки крупных высотных зданий.

И тогда, действительно, американцы разбомбили все стратегические мосты через Дунай, они разрушили сообщение.

Оставался в Белграде мост через Саву, который соединял две половины Белграда.

И белградцы, понимая, что это - последняя такая коммуникация, которая держит еще город как нечто целое, - они вышли на этот мост, несколько тысяч, может, до десяти тысяч... И дети, и женщины, они вышли на этот мост и создали такой живой щит.

И американцы, видимо, видели этот живой щит, мост в свои прицелы, в свои космические дальномеры.

И, наверное, у них был такой соблазн ударить по этому мосту крылатыми ракетами. Но они воздержались от этого.

Югославия. Косово. 8 апреля 1999 г. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Мы там чувствовали, что находимся в состоянии такой огромной беды – и национальной, и космической. И тогда, действительно, все обнимались, целовались, пели песни. Замечательная песня «Тамо далеко, далеко…» - сербская песня прекрасная. Там были русские люди, там были русские казаки. Мы обнимались, братались. Женщины плакали, целовались.

А кругом рвались эти крылатые ракеты...

Свидание с Милошевичем

- В те дни вы со Слободаном Милошевичем встречались!

- Да. И тогда же я, в эти же дни, я пошел на свидание с Милошевичем. Потому что Милошевич оставался в это время в Белграде, в своем рабочем кабинете, не убегал, не спускался ни в какие бомбоубежища.

Я говорил с Милошевичем. И он заверил меня, что, да, американцы разгромили авиацией нашу инфраструктуру военную, но у нас осталась армия, и мы ждем начала сухопутной операции. И здесь, на земле, мы дадим отпор, как в свое время Тито дал отпор фашистам, дал отпор Гитлеру. И я тогда уверовал в это. И ждал, что, действительно, начнется операция наземная. И сербы со своей отвагой, со своей беззаветной сербской яростью и отвагой дадут отпор американцам. Но этой операции не было. Милошевич поверил американцам. Было заключено это Дейтонское соглашение. После чего ему открылись ворота в Гаагский трибунал, в тюрьму и на тот совет. Он поверил в очередной раз американцам и поплатился жестоко за это. И перед смертью он сказал, что они как звери, они постоянно лгут, врут. Он с проклятьями в адрес американцев уходил из этой жизни.

И сегодня, когда вспоминаю это время, то были очень сильные личные воспоминания. Там, может быть, даже не было места политологическим изысканиям. Но сегодня я понимаю, что я присутствовал при событиях такого великого русского отступления. Когда нас изгоняли. Нас изгнали из Германии, нас изгнали из Варшавского оборонного пояса. Нас оттуда вышвырнули. Мы ушли из дружественной Югославии, мы проломили границу России. И, по существу, НАТО обосновалось здесь, в центре Москвы, в ельцинском кабинете. И мы ничего не могли сделать, поддержать наши братьев сербских. Потому что все командование находилось в руках у НАТО. И в Москве сидело натовское командование. И только наши разрозненные небольшие подразделения уходили в Сербию. Одни из них сражались в лесах, как Лимонов со своими друзьями. Я занимался писательским… сбором писательских материалов, встречался на поле боя с Караджичем, с Младичем.

Но в это же время мне удалось побывать на блокпостах, где по одну сторону этих блокпостов стояли натовцы, американцы, а по другую сторону стояли наши десантники. И я был у наших десантников. Тогда сидели, пили чай, может быть, водку, я уже не помню, или, может быть, сливовицу. А по ту сторону стояли натовцы. И вот между ними была дистанция, может быть, метров сто этих блокпостов. И они смотрели друг на друга сквозь прицелы своих бронемашин, транспортеров. И потом отсюда, из этого блокпоста совершился этот знаменитый рывок наших десантников через всю Сербию туда, в Приштину, в Косово.

- Евкуров.

- В том числе и Евкуров. (Ныне - замминистра обороны РФ. - А.Г.) Он не командовал этим подразделением, но он тогда присутствовал в этом контингенте. Юнус-бек Евкуров, дай Бог ему здравствовать сегодня, в это тяжелое военное время. И тогда, когда это произошло, и теперь я вспоминаю об этом, я с восхищением вспоминаю этот бросок. Потому что он засвидетельствовал тот факт, что Россия не исчезла. И даже она была оккупирована НАТО, но началось русское освобождение. По существу, этот поход Евкурова был партизанским походом по тылам НАТО. Это был партизанский выброс. И оттуда началось русское воскрешение. После этого мы сумели выиграть войну с НАТО в Грузии, освободив Абхазию и Южную Осетию, мы сумели выбросить НАТО из нашей политики. Мы отказали НАТО в надежде соединить Кенигсберг с Германией, а Курилы с Японией. Мы восстановили свои оборонные предприятия. Мы дали бой в Сирии, выдавив НАТО с Ближнего Востока, куда они пришли на опустевшее после Советского Союза место.

И, конечно, венчание с Крымом, и вспышка восстания на Донбассе – такая «Русская весна», и сегодняшняя боевая операция – все это так или иначе связано вот с тем моментом, с той драмой, когда американцы безнаказанно громили, бомбили наших друзей и хозяйничали в Кремле. Этим временам уже не вернуться никогда.

Мы находимся сейчас в состоянии, когда происходит русская контратака. И эта русская контратака началась не сегодня, она началась не 24 февраля этого года. Нет, она началась раньше, вот с того момента, когда вспыхнула… когда Приднестровье отказалось принимать натовский диктат. И в момент, когда Советский Союз весь лежал уже на коленях, под НАТО, Приднестровье боролось и выиграло эту страшную битву с НАТО.

Сербия. 5 апреля 1999 г. Жительница города Чачак Раденко Пртенякович на развалинах своего дома после бомбардировки. Фото: Величкин Сергей/Фотохроника ТАСС

Поэтому НАТО – это танки, это ракеты, это спецслужбы, это гибридная война, это мощь финансовой системы, это сложнейшие формы организации человечества под управлением НАТО. Но НАТО – это еще инфернальное, темное, это тьма, это ад. И все, что сейчас происходит там, это война не просто с военными контингентами, с политиками НАТО, это война с адом. Идет попрание ада.

Российская армия там теряет своих лучших людей, врываясь в города, истекая кровью. Она попирает ад. Вот эти мысли приходят мне сегодня, когда я вспоминаю те рвущиеся среди цветущего Белграда ракеты американские крылатые.

Контратака России продолжается

- Меня вчера поразило выступление по телевизору на Первом канале, не буду называть имя этого довольно уважаемого политолога, журналиста, он сказал, что перелом на Украине еще не наступил. У меня чего-то прямо мурашки забегали: как – не наступил? Мы уже месяц там боремся с фашизмом. Вот у вас ощущение, интуиция, что вам подсказывает?

- Моя интуиция никого не должна интересовать. Моя интуиция основана на моем знании, что русская контратака продолжается. Вот это самое главное. Что она не остановима. А перелом, не перелом… Мы – атакующая часть. И эта атака будет продолжаться весь XXI век, и не только на территории Украины.

* * *

- Ясно. А здесь вот, по Украине как? Ваши прогнозы какие?

- Я думаю, что очень скоро на Крещатике увидят две странных фигуры, идущие, обнявшись. И в одной из этих фигур узнают Гамова, а в другой – Проханова.

- Спасибо. Вы всегда столько оптимизма вселяете в меня, Александр Андреевич.

- Обнимаю.