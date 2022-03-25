Венесуэла живет годами под адскими санкциями, но «Айфоны» и туалетная бумага там так и не пропали

Откровенно говоря, жизнь в Венесуэле была не слишком сладкой. Но с другой стороны, нельзя не признать, что Венесуэла выстояла вопреки всему. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

«Ну что, теперь будем жить как в Венесуэле?» - этот вопрос за последний месяц мне задал не один знакомый. Дело в том, что в Боливарианской республике я провел в командировке два с половиной года.

«Нет, не будем. Ведь у нас нет ни теплого моря, ни тропических фруктов», - каждый раз отшучиваюсь я. Впрочем, у России есть много чего другого, чего не хватало жителям латиноамериканской страны в первые, самые тяжелые годы санкций.

ДЯДЯ СЭМ РАЗБУШЕВАЛСЯ

Первые, поначалу незначительные ограничения в отношении Венесуэлы из-за «нарушений прав человека» были введены США еще в 2014 году.Постепенно Вашингтон входил во вкус, накладывая все новые и новые санкции: арестовывал венесуэльские активы, запрещал финансовые операции госкомпаниям. Особенно жесткое давление началось в 2019 году, после того как Америка не признала результаты президентских выборов в стране и «назначила» своим президентом оппозиционера Хуана Гуайдо.

Самым серьезным ударом для Боливарианской Республики стал запрет на продажу ее нефти в США: ведь до введения ограничений «дяде Сэму» шло более трети всех добываемых в стране углеводородов. Практически сразу встал вопрос о том, что стране грозит не просто дефолт, а натуральный коллапс экономики из-за физического отсутствия денег на приобретение еды.

Но благодаря помощи России и Китая венесуэльцы смогли довольно быстро наладить продажу своей нефть за рубеж и начали закупать необходимые импортные товары. Впрочем, все только начиналось…

Самой большой проблемой для Венесуэлы стал дефицит бензина. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ

Американские санкции совпали с серьезным энергетическим кризисом в стране. Электричество пропала на 90 процентах территории страны. Связано это было с аварией на электростанции «Гури» – ГЭС, занимающей шестое место по мощности в мире. На ней вырабатывалось более 60% всей электроэнергии Венесуэлы.

В те времена в столице не было света неделями, а в некоторых частях– страны перебои наблюдались в течение полугода. Одновременно с этим начались перебои с водоснабжением - тоже из-за проблем с электроэнергией. Даже в Каракасе в некоторых районах на целый месяц пересыхали краны. Жители стояли в многочасовых очередях у водовозов.

Самой большой проблемой для Венесуэлы стал дефицит бензина. Парадоксально для страны обладающей крупнейшими запасами нефти в мире. Когда-то там существовала развитая система нефтеперерабатывающих предприятий, включая комплекс Парагуана, самый большой в Западном полушарии. Однако из-за хронического недофинансирования система НПЗ функционировала только на 10 процентов. Причина проста - денег на новое оборудование у властей нет, а многие квалифицированные инженеры уволились и уехали за рубеж.

В сутки Венесуэла могла производить только 70 тысяч баррелей бензина, при том что ее потребность была в два раза больше. Значительная часть автомобилей в стране — огромные внедорожники, буквально пожирающие топливо. Даже небогатые граждане всегда отдавали предпочтение этой категории машин, благо в свое время Уго Чавес выделял щедрые субсидии на обновление автопарка. Причина проста — фактически бесплатный в свое время бензин разучил местных жителей думать о транспорте в категориях «экономичность» и «экологичность». Так что эти монстры, потребляющие десятки литров горючего, во времена дефицита доставили немало хлопот своим хозяевам.

Зато проблему с ввозом потребительских товаров Венесуэла решила довольно легко. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В результате нехватка горючего достигла астрономических показателей, топливо с АЗС, которые полностью принадлежат государству, отпускали только военным, полиции и скорой помощи. Чтобы избежать хаоса, власти решили проблему радикально – ограничили объем бензина, который каждый житель страны мог получить со скидкой. Если выкатал свой лимит, то теперь уж поезжай на АЗС, где заправляют за доллары. Все заправки в стране поделились на «социалистические» и «капиталистические» в зависимости от стоимости горючего. Причем вторых с каждым месяцем становилось все больше. Благодаря этому валюта от продажи автомобильного топлива смогла обеспечить власти ресурсами для закупок бензина за рубежом.

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОЛЛАРА

Зато проблему с ввозом потребительских товаров Венесуэла решила довольно легко. В стране сформировалась целая гильдия импортеров, которые заказывали на имена своих партнеров в США товары из крупнейших интернет-магазинов, а затем арендовали корабли и самолеты для доставки груза в страну. Везли через границу с лояльными таможенниками все: от фломастеров до станков. Так что последние «Айфоны» и другие гаджеты появлялись в Каракасе практически одновременно со Штатами. Все время, что я там жил, полки были завалены товарами, даже пресловутая туалетная бумага была в избытке: хочешь в два слоя, хочешь в четыре.

Как же венесуэльское правительство добилось этого? По сути оно легализовало доллар, который до этого официально был вне закона. «Баксы» к оплате стали принимать везде, за исключением разве что госучреждений.

Более того, местный ЦБ отпустил курс валюты в свободное плавание. Если раньше на черном рынке за доллар давали в 3-4 раза больше боливаров, чем в официальном обменнике, то теперь иногда официальный курс был более выгодным, чем у привокзальных менял. Благодаря этому в экономику хлынул поток американской валюты, а те, кто хранил заначки под подушкой перестали бояться трать их.

Была и обратная сторона – цены на все товары и услуги выросли многократно. Если раньше на 100-200 долларов семья могла спокойно прожить месяц, ни в чем себе особо не отказывая, то теперь на эту сумму едва мог существовать лишь один человек. При этом наиболее уязвимым слоям населения правительство продолжало выдавать практически бесплатные продуктовые набор.

Что произошло дальше? Значительная часть венесуэльцев стала подрабатывать. Особенно этим славились госслужащие, которые половину дня трудились у себя в ведомстве, а потом находили дополнительные источники дохода. Так что электрик, чинивший у вас электропроводку, вполне мог быть начальником департамента в каком-нибудь министерстве, отвечающим за стратегически важную отрасль.

Даже военные, особенно в регионах, не чурались содержать фазенды, где выращивали кофе, масло, пшеницу.

Американские санкции совпали с серьезным энергетическим кризисом в стране. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ЧЕЛНОКИ ПОМОГЛИ

Откровенно говоря, жизнь в Венесуэле была не слишком сладкой. Но с другой стороны, нельзя не признать, что Венесуэла выстояла вопреки всему. Ведь когда против нее ввели «адские санкции» в нее мало, кто верил. У страны, в отличие от России, почти не было собственного производства. К тому же она лишилась большей части своих экспортных доходов. Сохранить суверенитет Венесуэле помогла помощь со стороны союзников – России, Китая и Ирана. Кроме того, важную роль сыграло и решение правительства ослабить контроль за мелкими и средними предпринимателями, которые, как российские «челноки» в девяностые, взяли на себя миссию обеспечения население всем необходимым. Наконец, свою роль сыграл и жизнерадостный характер латиноамериканцев. Даже в самые темные времена все мои венесуэльские знакомые сохраняли оптимизм.

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