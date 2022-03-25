Дмитрий Песков: Бомбардировки Югославии в 1999-м разрушили и систему международных отношений

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 25 марта, журналист «Комсомольской правды» предложил официальному представителю Кремля обсудить такую тему...

- ... Дмитрий Сергеевич, ровно 23 года назад, в ночь с 24-го на 25 марта 1999 года, НАТО и США, без всяких санкций со стороны ООН, начали бомбить Югославию. И боевые действия продолжались аж до 10 июня. Погибло, по неполным данным, 5700 мирных жителей, где-то - тысяча военных...

- По данным сербов, - заметил Песков, - погибло больше.

- ...И никаких санкций не было, никаких осуждений, кроме устных порицаний. Но тогда была другая Россия, был другой президент нашего государства. Как вам сегодня в Кремле видится тот ужасный балканский кризис?

Вот, дословно, заявление пресс-секретаря президента:

- Собственно, вот тогда, наверное, эти бомбы, помимо того, что они стали убивать людей гражданских, они стали разрушать систему международных отношений. Именно тогда натовцы, а когда мы говорим – натовцы, мы говорим – американцы, именно тогда они стали бомбить основы мирового устройства.

И именно тогда, скажем так, началась эрозия всех основ мирового порядка, что привело к тому кризису – кризису и европейской безопасности, и так далее, который мы сейчас все переживаем.

При этом переживаем-то, в основном, этот кризис, наверное, мы – европейцы, я все-таки, в данном случае, причисляю Россию к Европе, - и европейские страны, которые сейчас, большинство из них, являются нам недружественными странами.

А те самые американцы, которые были зачинщиками этого всего, они этот кризис переживают в меньшей степени.

Мы должны это все хорошо понимать.

- Свет в конце тоннеля виден, как вы считаете?

- Любой тоннель заканчивается светом.

- Спасибо!