Америка опять «нагнула» Европу

Первыми понесли ущерб европейские автопроизводители, переставшие получать некоторые детали, произведенные на Украине. Фото: REUTERS

Влиятельное американское издание The Wall Street Journal, представляющее интересы деловых кругов, проанализировало последствия событий на Украине и антироссийских санкций для мировой экономики. Оказалось, что в самом невыгодном положении оказались страны Европы, которые едва начали выправляться после ослабления пандемии Covid-19. По мнению газеты, украинский кризис «нарушил и без того напряженные цепочки поставок, ослабил доверие и вызвал резкий рост цен на сырье».

Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) в четверг понизила свой прогноз роста экономики Европы в этом году сразу в два раза - с 3,4% до 1,7%. Многие страны еврозоны критически зависят от российских нефти и газа, поставляемых по трубопроводам. Из-за опасений, что эти поставки могут быть прерваны в ближайшие месяцы, цены на энергоносители взлетели до небес. «Ценовое давление в самое ближайшее время неизбежно приведет к росту потребительских цен», - заявил газете главный экономист по бизнесу международной аналитической компании S&P Global Крис Уильямсон.

Первыми понесли ущерб европейские автопроизводители, переставшие получать некоторые детали, произведенные на Украине. Это привело к приостановке некоторых заводов по всей Европе и удорожанию уже выставленных на продажу автомобилей.

Европейский центральный банк тоже значительно понизил ожидаемые показатели экономического роста на континенте. «Нынешняя исключительная неопределенность означает, что нам нужно быть скромными в отношении того, насколько точно мы можем предсказать будущее состояние экономики», - считает Фрэнк Элдерсон, регулятор ставок ЕЦБ.

А что же Америка? США, практически не зависящие от российских углеводородов, демонстрируют в марте рост деловой активности на фоне выхода из ограничений, связанных с пандемией, констатирует The Wall Street Journal. Однако газета не сообщает о том, что Вашингтон умело воспользовался проблемами европейцев и фактически заставил их постепенно отказаться от поставок сырья из России и закупать вместо этого американский сжиженный природный газ.

Сегодня находящийся с визитом в Европе президент США Джо Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявили, что Соединенные Штаты и Евросоюз заключают новое экономическое партнерство. Американская сторона увеличит поставки СПГ в Европу, в первой сделке речь идет о 15 млрд кубометров сырья. Правда, за скобками торжественного заявления остался тот «неудобный» для Старого Света факт, что американский газ обойдется европейцам намного дороже, чем плата за российское голубое топливо, которое они бесперебойно получают по заключенным ранее долгосрочным контрактам. Но дядя Сэм скомандовал: «Держать санкции против России!». И все взяли под козырек - в ущерб себе, в угоду Вашингтону.