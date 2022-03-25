Глава МВД Британии готова отбирать особняки российских олигархов и селить туда украинских беженцев

Пранкеры Вован и Лексус содержательно поговорили с английской чиновницей Прити Пател Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Если телесериал получает успех, его создатели выпускают приквел — рассказ о событиях до начала основного сюжета. Именно так поступили режиссёры главного политического триллера весны 2022 года — пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Под видом «премьера Украины Дениса Шмыгаля» они дозвонились по видеосвязи до министра обороны Британии Бена Уоллеса. Ролики с его откровениями — о том, например, как Лондон готов помочь Киеву обзавестись ядерным оружием — стали хитом в Сети и вызвали на Островах скандал.

Но сериал продолжается — Вован и Лексус опубликовали свой видео-разговор с главой МВД Британии Прити Патель. Тот состоялся на пару дней раньше, чем пранк с Беном Уоллесом, — 15 марта. И теперь обещает стать не меньшей бомбой в западной медиа-сфере.

В начале беседы псевдо-«Шмыгаль» льстиво сравнил собеседницу с железной леди Маргарет Тэтчер — госпожа министр расчувствовалась и стала выдавать одну тайну за другой. Не стесняясь в выражениях:

— Русские ведут себя как варвары, они пытаются использовать Интерпол не по назначению, — сказала Пател (вероятно, имея в виду попытки Москвы экстрадировать бежавших на Запад банкиров-мошенников — те пытаются получить убежище в Лондоне, выдавая себя за «жертв режима»).

При этом, по словам Пател, у Британии в попытках «давления на Россию» имеются и незападные союзники, такие как Кения. А с Объединёнными Арабскими Эмиратами на этот счёт «ещё нужно поработать».

— Речь не только об Интерполе, — подчеркнула женщина. — Против [Украины] выступают друзья Путина и варвары.

О ком конкретно идёт речь — госпожа Пател не уточнила; возможно, имелись в виду некоторые страны Азии, Африки и Латинской Америки, поддерживающие позицию Москвы в Украинском кризисе.

Затем Пател затронула тему беженцев из Незалежной:

— На утро нынешнего дня [15 марта] мы выдали более 4 тысяч британских виз для этих людей, «верхней планки» тут нет, мы готовы облегчить все бюрократические процедуры.

То, что вместе с этими беженцами в Соединённое Королевство наверняка приедут неонацисты, прошедшие «курс молодого террориста», лондонскую чиновницу явно не волновало. «Их [украинских националистов] жители Британии не боятся», — сообщила Пател.

— Ваша юридическая система направлена на защиту прав частной собственности. Но что вы думаете о возможности передать активы живущих в Британии российских олигархов на нужды украинцев? — спросил псевдо-«Шмыгаль».

Пател ответила, что «британский парламент заседал всю ночь» и принял законы, позволяющие легально осуществить такую экспроприацию.

— Российские олигархи жили, ни в чём себе не отказывая в Лондоне, мы хотим это изменить, — заявила министр.

Тогда «Шмыгаль» перешёл к откровенному троллингу:

— Вы не должны принимать россиян, которые стремятся приехать к вам, даже студентов. Они все могут оказаться сотрудниками КГБ или ФСБ.

— Вы абсолютно правы. Мы проводим тщательнейшую проверку, работаем с нашими службами для эффективной реализации такого подхода, — ответила Патель.

— Можно спрашивать у них (у русских на въезде в Британию — ред.) «чей Крым» и «как вы относитесь к Путину», — предложил псевдо-«Шмыгаль».

— Да, конечно, у нас этим занимаются серьёзные специалисты, — согласилась госпожа министр.

На этом разговор закончился, но вопросы остались. А насколько вообще адекватно нынешнее британское руководство, если оно так легко делится военными тайнами с телефонным шутником, а все несогласные страны называет «варварами»?