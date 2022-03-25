«Очередной фейк и мерзкий вброс»: ЛДПР об информации о смерти Жириновского

Дай бог здоровья Жириновскому, он находится в больнице под наблюдением врачей Фото: REUTERS

Сегодня, 25 марта, в первой половине дня в телеграмм-каналах появилась информация о якобы кончине лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского. Но эти сообщения были тут же опровергнуты. Из официальных лиц это фейковое сообщение успел опубликовать только сенатор Пронюшкин. Правда, и он потом извинился и пост у себя из соцсети удалил. Но было уже поздно, его все заметили. А председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сенатору сложить полномочия после такой оплошности.

В обед брифинг журналистам дали представители партии ЛДПР. Они сделали это сразу, как закончилась встреча госдумовцев с председателем правительства.

- Мы надеемся, правоохранительные органы смогут найти источник информации. Это далеко не первая попытка взбудоражить ситуация, дезориентировать и посеять панику, вбрасывая такие фейки , — сказал Ярослав Нилов. — Накануне были ночные обзвоны наших активистов и депутатов. На протяжении последних двух месяцев мы много чего испытали со стороны злоумышленников и недоброжелателей, в том числе тех, кто проживают за пределами РФ. Они делают все, чтобы всячески напакостить. Чем больше нас пытаются трамбовать, тем крепче мы становимся. Дай бог здоровья Жириновскому, он находится в больнице под наблюдением врачей. Мы надеемся, что в скором времени он будет находится на этом самом месте.

Коллеги полностью поддержали Нилова. И заявили, что:

- Люди наоборот сплачиваются вокруг личности Жириновского, на фоне всех этих фейков. А с сенатором Пронюшкиным мы будем разбираться на высшем совете.

Что касается встречи с председателем правительства, то депутаты отметили, что:

— Она прошла конструктивно, мы сумели задать все имеющиеся у нас вопросы. Наша фракция готовит свои предложения по поддержке экономики и укреплению курса национальной валюты. Ряд наших инициатив уже реализовываются. Мы протянули руку помощи правительства и сказали, что давайте без стеснений, жестко рост цен регулировать. Если рост цент не остановится, то рынок будет национализирован и тогда будет совсем другое регулирование цен. Нельзя допускать паники и создавать ажиотажа. То, что было с сахаром — это недопустимо. Варенье варить еще не время, это будет делать еще через полгода. И та гречка, которая закуплена еще два года назад, до сих пор у хозяек еще лежит. А предприятиям и сельскому хозяйству надо протянуть руки помощи.

Так же ЛДПР предлагает не запрещать криптовалюту, а наоборот узаконить, создав криптограды и специальные офшорные зоны, где люди смогут легализоваться и начать свои проекты. Есть у либералов и предложения и про лекарства — создать в структурах правительства фармацевтическое агентство, которое будет поддерживать отечественное производство и отслеживать логистические цепочки. А там, где нерентабельно открывать коммерческую аптеки, надо строить государственные.

Прошлись они и по «ИКЕЕ».

- Все эти табуретки и ложки для обуви делаются у нас в России. Уверены, скоро наши предприниматели наладят их реализацию под собственной маркой. И товары будут продаваться по нормальным ценам и с нормальными названиями, а не с этими шведскими выкидышами.