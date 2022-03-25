Дубай – это новый Лондон: Абрамович и другие русские богатеи перебираются в Эмираты

Про интерес Абрамовича к ОАЭ стали говорить еще с конца февраля Фото: REUTERS

По мере того как затягивается «санкционная удавка» вокруг российских олигархов на Западе, все больше представителей бизнес-элиты ищут «тихую гавань», чтобы спасти свою собственность. В Англию уже не поедешь, в США и подавно, и даже Лазурный берег не ждет русских нуворишей. Зато теперь богачи осваивают новые направления, прежде всего – в ОАЭ.

Как пишут журналисты Bloomberg, в последние недели риэлторы из Эмиратов фиксируют аномальный всплеск интереса к недвижимости со стороны россиян, причем среди клиентов засветился Роман Абрамович. Наибольший интерес магнатов привлекает элитный район Пальма Джумейра – рукотворный остров, построенный в форме пальмы, который расположен неподалеку в черте Дубая.

Про интерес Абрамовича к ОАЭ стали говорить еще с конца февраля, когда власти Великобритании стали вводить ограничения против олигарха, заблокировав его активы в королевстве и запретив въезд в страну. Ему даже пришлось выставить на продажу свое любимое детище – футбольный клуб «Челси».

Как передает Интерфакс, за последние две недели спрос со стороны русскоязычных покупателей на недвижимость в ОАЭ вырос в несколько раз, причем наибольшая активность заметна среди объектов, которые стоят от $250 тысяч до полумиллиона долларов.

Одной из причин, почему богачи выбирают именно арабское государство, является довольно сдержанная позиция Эмиратов по отношению к антироссийским санкциям. Например, они не поддержали антироссийскую резолюцию в ООН, также сохранились прямые рейсы в Дубай из Москвы.

Кроме того, у ОАЭ довольно лояльное законодательство в плане налогов. Например, там отсутствует подоходный налог и налог на недвижимость, а также ограничения на ввоз капитала и владение собственностью. Да и трехлетнюю визу для постоянного проживания можно получить «всего» за 205 тысяч долларов.

Уже сейчас в стране находится более 115 тысяч русскоговорящих, из которых 40 тысяч являются русскими, а остальные - выходцами из бывшего СССР, включая Украину. Если это действительно так, то, с учетом 10-миллионного населения ОАЭ, можно сказать, что русскоязычные составляют больше 1% населения страны.

Западные СМИ уже полны сообщений о «русских вечеринках» в пентхаузах на крышах небоскребов. А владельцы роскошной недвижимости говорят о том, что сейчас в стране много «гостей» из Москвы, готовых платить тысячи долларов за аренду фешенебельных квартир.

Похоже, у олигархов появился новый Лондон, где они могут тратить свои капиталы.